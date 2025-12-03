快訊

網傳桃園自來水異常致掉髮？市府澄清：水質監測無異常

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
近日社群平台流傳「桃園市自來水水質疑似異常，導致部分市民落髮」等相關訊息，桃市府今早澄清，請民眾勿信不實謠言。本報資料照片
近日社群平台流傳「桃園市自來水水質疑似異常，導致部分市民落髮」等相關訊息，桃市府今早澄清，桃園市自來水由台灣自來水公司第二區管理處供應，市府與台水聯繫後確認，供應端水質監測部份並無異常，台水將啟動查證與回應機制，並加強監測水質，確保民眾飲水安全無虞，也請民眾勿信不實謠言。

台水公司表示，桃園地區自來水水源均來自於石門水庫所生產自來水，從水源頭到用戶水龍頭都有層層把關，在水源部分將依規定檢測水質。此外，桃園市環保局每季針對淨水場原水水質抽測，目前抽測結果皆符合「飲用水水源水質標準」，如有異常，環保局會立即通知改善直到符合標準。

另在淨水場部分除有線上水質監測儀器把關，操作人員每2小時檢測基本水質，每周定期檢測微生物、氨氮、鐵、錳、鋁，用戶配水部分除每一行政區設有線上水質監測站並將數據上傳至網站供民眾查詢。

台水公司也自行檢測68項，相關水質數據亦會公告在台水公司網站用水宣導項下供民眾查詢，對於民眾反映水有消毒水味道，依「飲用水水質標準」確保自來水安全，需有足夠餘氯，為以抑制細菌生長，確保民眾飲用水安全。市府會持續與台灣自來水公司密切合作，確保供水品質穩定。

