「老宅延壽補助」希望在3年內協助國內600棟屋齡超過30年的合法中低樓層住宅進行修繕，公寓公共空間最高每棟補助960萬元，室內私人空間最高每戶補助30萬元。圖：資料照

針對台灣目前「人屋雙老」的迫切問題，內政部30日公布「老宅延壽補助」項目細節，希望在3年內協助國內600棟屋齡超過30年的合法中低樓層住宅進行修繕，公寓公共空間最高每棟補助960萬元，室內私人空間最高每戶補助30萬元。對此，桃園市建管處處長莊敬權指出，對於私有透天厝的補助申請，民眾要注意，必須先修繕外牆和立面，才能申請補助室內修繕。

內政部長劉世芳表示，總統已於今(114)年10月23日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列50億元特別預算辦理老宅延壽，將在3年內協助約500棟屋齡30年以上4至6樓集合住宅，以及6樓以下透天住宅的高齡建物進行修繕或增設無障礙友善設施，優化整體居住機能，相關申請程序、條件預計在行政院核定後公布，並預計於區民活動中心、宮廟、區公所等地點舉辦說明會。

對此，莊敬權指出，所謂的老屋延壽計劃，是內政部針對30年以上六樓以下的合法建築物，所提供的補助。其中分為公共部分跟專有部分，對於私人透天厝，則要求須先申請外牆公共部分的修繕才能申請室內專有部分的修繕。此外，曾經接受過類似補助，或者正在申請危老或是都更的個案都不適合提出申請。

莊敬權指出，對於私有透天厝的補助申請，民眾要注意，必須先修繕外牆和立面，才能申請補助室內修繕。圖：李春台攝

莊敬權表示，目前這個案子內政部正受行政院審查中，在審查的這個過程中，桃園市府已經開始在籌備顧問團，未來希望透過顧問團的協助，讓民眾可以儘快的申請補助。同時莊敬權也強調，4到6樓之間的公寓大廈這部分比較單純，何謂共有？其實公寓大廈管理條例中有相當明確的規定。比較有爭議的是，6樓以上的透天是否有所謂的「公有部分」？莊敬權解釋，其實內政部有特別針對外牆的部分必須要納入修繕的範圍，才能讓民眾進行室內的修繕，這項規定是希望民眾在申請補助的過程中，還是能兼顧公益，因為外牆的修繕對於都市的整體感和美觀還是有相當的助益。

內政部指出，老宅延壽的補助項目將涵蓋建物的公共區域管線更新、立面修繕（含磁磚）、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施；此外，還有室內的扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等修繕項目。老宅延壽計畫將可處理外牆磁磚脫落問題，並有效強化或恢復老宅設施、設備既有機能。為讓更多民眾瞭解及參與說明會，將結合民政系統管道進行宣導，內政部也將持續深化跨部會、地方政府及民間專業力量合作推動。

最後，內政部提到，目前已同步啟動危老條例修法作業，增訂「老宅延壽修繕機制」及檢討相關獎助措施。此外，在公辦都更與民辦都更之後，也將研議擴大推動自主更新，增進民眾參與，透過「修繕」與「重建」雙軌機制，共同改善國內老舊住宅問題。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】內政部推「老宅延壽補助」 桃園建管處：透天厝先做這1項才能申請