桃園觀音電線大維修 強化供電韌性

桃園市觀音區坐擁全台灣最大的天然氣發電廠，和北台灣最大的工業區，但居民不時飽受停電、跳電之苦，台電桃園區營業處今年成立海線巡修班，上月底動員3個業務課工班到觀音更換老舊線路與設備。民代要求市府、台電都能嚴加把關，為穩定供電持續努力。

台電桃園區營業處海線巡修班日前到觀音區仁愛路配電線路維護與設備汰換工作，強化供電韌性，計畫改善102處電桿，降低觀音沿海地區事故發生率。這不僅是海線巡修班成立來首次跨業務課聯合作業，動員數十輛吊臂車、升空車、工程車，也是觀音地方上少見的大規模電力維修工程。

市議員吳進昌說，沿海居民近年對跳電、停電、電壓不穩等情形不斷，感到不滿，民眾質疑明明大潭電廠就在觀音發電，但偏偏觀音的用電卻在電網末端，再加上沿海鹽分高、海風大、濕氣重、酸害腐蝕線路，加上觀音工業區、桃科工業園區在此，不僅空汙嚴重，更加速觀音配電設備老化。

由於觀音沿海的電網比都市更脆弱，加上近年工業區擴張、農村人口用電需求提升，在吳進昌與立委涂權吉、議員許更生等人強烈要求下，台電近日在觀音展開大規模維修作業，居民與民代們多持正面態度，也盼相關單位盡快改善，讓觀音鄉親用電「不要再靠運氣」。

台電桃園區營業處說明，為強化沿海地區供電韌性，去年底已先啟動相關維護工程，至今年7月底改善大園、觀音地區391處電桿。