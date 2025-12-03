聽新聞
主席台爆推擠 竹市總預算包裹表決通過

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
新竹市議會昨審議明年度總預算，民進黨團占領主席台，一度導致議事無法進行；國民黨團則批綠營政治操作。記者王駿杰／攝影
新竹市議會昨審議明年度總預算，民進黨團占領主席台，一度導致議事無法進行；國民黨團則批綠營政治操作。記者王駿杰／攝影

新竹市議會昨審議明年度總預算案，民進黨團9名市議員在二讀會時占領主席台，反對藍白議員欲採包裹審查，與藍白議員爆發推擠衝突，一度致審查無法進行。最終在議長許修睿宣讀與清點人數後，取得過半數議員同意採包裹表決並統刪8千萬元，敲槌通過467億元預算。

昨天市議會審查預算因黨團協商破裂，民進黨團在議長許修睿準備上台開會時，霸占主席台，雙方吵成一團，國民黨團總召陳慶齡、新聯線政團民眾黨議員李國璋等人上前勸說，場面數度混亂。

民進黨團總召陳建名說，新竹市明年度總預算達467億元，為史上最高，其中有諸多不合理的預算編列，包括浮濫編列情況嚴重，加上這幾天的黨團協商破裂，民進黨才會採霸占主席台的激烈方式，要求議會先處理黨團的400到500案的刪減動議，並逐條審查預算，為市民嚴格把關預算。

國民黨團批綠營是在政治操作，陳慶齡說，各黨團針對預算案刪減已有部分共識，原訂昨上午各黨團要針對細項形成最終共識，但民進黨未出席，反而霸占主席台，在預算審理最後一天採取此動作，擺明就是不想讓預算順利通過。李國璋說，在任何民主程序的框架下，都予以尊重。

市府回應，針對民進黨團在議場發動杯葛，並造成推擠衝突，市府深表遺憾。針對各黨團對明年度預算提出的疑義，已透過質詢回覆與多場說明、協商、書面補充資料等，向議會各黨團與議員充分說明，展現高度誠意與積極溝通的態度，預算編列也是依照相關法令及各局處業務推動需求所為。

新竹市議會昨審議明年度總預算案，民進黨團9名市議員在二讀會時占領主席台，反對藍白議員欲採包裹審查，與藍白議員爆發推擠衝突...

