台大、企業攜手助整治黃墘溪 蘇俊賓：河流城市之母長遠守護

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓、內政部前部長李鴻源等人參加中壢黃墘溪監測整治工作成果座談。圖／新聞處提供
桃園市副市長蘇俊賓、內政部前部長李鴻源等人參加中壢黃墘溪監測整治工作成果座談。圖／新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日下午前往中壢區黃墘溪水質與生態工作坊，了解包括台大運用科技與IoT物聯網監測黃墘溪等整治成果。他指出早期的河川水質管理，主要著墨在工廠的稽查與輔導，這些年，桃園建立的公私協力模式，讓企業主本身也變成環境品質守護的成員，跟社區民眾站在一起。

蘇俊賓表示，近20年來在中央、地方及企業共同投入下，桃園河川水質已大幅改善。回顧2006年他擔任環保局長時，桃園嚴重汙染河段占比曾高達22.4%，經過一年多努力降至約16%，當年的條件有限，改善幅度稱得上是極限。如今，在生活汙水截流、提升下水道普及率及科技稽查與源頭管理、總量管制等措施持續下，目前汙染河段占比已降至2.4%，並預計今年會再下降，市府未來也將持續攜手永續企業、學界與在地居民，共同打造更優質、更具韌性的水環境。

蘇俊賓說，桃園工業產值已由2兆提升至4兆，而河段汙染大幅降低，證明產業發展與環境保護並非互相抵觸，而是可以透過規畫、監測與公私協力有效改善。他強調，企業員工同時也是在地居民，在社區、企業與政府共同參與下，才能讓河川治理更具韌性。他也感謝企業長期投入，例如日月光近年來每年捐助市府超過千萬元執行水環境改善計畫，並號召員工擔任環境志工，是桃園企業夥伴中的典範，使桃園的水環境、生態與人文價值在城市發展中獲得更完整展現。

蘇俊賓強調，畢竟城市中的環境如同河川，就像母親一樣，是大家共同的，由大家一起共同來守護成效才是最好，也最有意義。他期待透過水質與生態工作坊，讓民眾反思河川與人的關係不僅是「汙染降低」的進步，更包括生態復育與文化價值的重建。他以知名的動畫「神隱少女」為例，看似充滿想像力的劇情中，其實是一部深具環境寓意的作品，提醒人們重新理解與河川的連結。河流是城市之母，承載生活、生態與文化記憶，唯有以更長遠的視角守護，才能真正讓河川回復健康、成為城市中與大家共同生息的不可或缺。

日月光中壢廠資深副總經理沈文智表示，日月光長期致力於水環境維護，不僅確保放流水符合排放標準，也重視整體生態品質。看到台灣大學團隊運用科技與IoT物聯網監測黃墘溪的成果，讓企業更清楚未來改善方向，也更具投入動力，未來日月光將持續配合市府與學界，以科技提升治理效率，共同守護黃墘溪與其他河川。

環保局表示，黃墘溪全長約3.8公里，是鄰近社區重要的生活型水域。市府於2022年完成每日9000噸處理量的現地處理設施，使溪內BOD（生化需氧量）、氨氮及重金屬銅等指標均有顯著改善。另外，桃園以公私協力為核心推動水環境治理，目前已有51家企業認養河川、67支水巡隊共同守護，全市共維護175公里河川。市府也透過「忍者龜」、「貓頭鷹」等專案及AI水色辨識提升稽查效率，使包括黃墘溪在內的多條河川水質持續改善，展現產官學及社區攜手打造永續水環境的具體成果。

今日包括市議員葉明月、日月光半導體中壢廠資深副總經理沈文智、內政部前部長李鴻源都出席黃墘溪整治成果研討。

桃園市副市長蘇俊賓強調河流是城市之母，承載生活、生態與文化記憶。圖／新聞處提供
桃園市副市長蘇俊賓強調河流是城市之母，承載生活、生態與文化記憶。圖／新聞處提供
桃園市副市長蘇俊賓（左2）、內政部前部長李鴻源（右1）廣泛交換河流歷史、文化與整治經驗。圖／新聞處提供
桃園市副市長蘇俊賓（左2）、內政部前部長李鴻源（右1）廣泛交換河流歷史、文化與整治經驗。圖／新聞處提供

