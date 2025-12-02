縣市幸福指數大調查施政滿意度六都第一 張善政：沒有最好只有更好

經濟日報「2025年縣市幸福指數大調查」，桃園市在「地方政府施政滿意度」以75.7%站上六都第一，幸福指數以58.38位列六都第二。市長張善政表示，不管是幸福指數還是施政滿意度，沒有最好，只有更好，每個城市都有自己的挑戰，也期盼各縣市攜手讓台灣更好。

本次調查，桃園以58.38位列六都第二、全國第七，六都中僅次於台北市；「地方政府施政滿意度」來看，桃園市以75.7%位列六都第一、全國第四。

張善政今參加調查結果公布記者會，他形容年輕、人口快速成長的桃園有許多「happy problem」，儘管勞工人數眾多，但勞工薪資並不理想，因此上任之初，首要任務便是要讓勞工沒有後顧之憂，具體做法包括率先實施國中小免費營養午餐、代理教師全聘期等政策，不僅其他縣市效法，最後中央也跟進。

張善政提到，桃園醫療資源非常缺乏，是目前唯一沒有市立醫院的直轄市，經過積極推動，桃園市立醫院即將成立，明年就要開始推動。此外，捷運建設也如火如荼進行，目前有十幾條路線正在規畫中，雖然這些建設面臨龐大財政壓力，但都是希望讓市民安心居住在桃園。