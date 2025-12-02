參訪中油出磺坑日式宿舍群 蕭美琴：我也要多跟基層互動、多認識地方

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
蕭美琴表示，她平日接待外賓外，也要多跟基層互動，還要走出辦公室，深入地方，也多認識地方。記者吳傑沐／攝影
副總統蕭美琴今天下午前往苗栗與黨提名縣長候選人、現任議員陳品安等黨團幹部座談，幫陳加油打氣，並到文化部「再造歷史現場」的中油出磺坑日式宿舍群活化的微光之丘參訪；蕭副總統表示，平日她給外界觀感除了接待外賓外，也要多跟基層互動，還要走出辦公室，深入地方，也多認識地方。

位於苗栗公館的出磺坑，至今保留了礦坑、探井、工作站與日式宿舍等完整聚落，近年文化部將出磺坑納入「再造歷史現場」重點場域，依文資法對出磺坑日式宿舍進行調查、修復與保存。

在修復完成後，引進地方青年團隊進駐營運，以「微光之丘」為品牌，將歷史宿舍轉化為文旅、美學與在地生活的文化現場，透過文旅住宿、咖啡、書店、陶藝、插畫、青創農食等多元內容，將塵封的宿舍群變成「青年、食農、文旅」的示範聚落。

陳品安下午陪同蕭副總統走進「微光之丘」，感受重新蛻變為文化與文旅的新場域，現場由微光之丘店主賴世若導覽解說，蕭副總統也與返鄉組成的「微光製造所」創生青年團隊座談。

「看到青年夥伴們用自己的方式，把家鄉變得更好，我真的覺得很驕傲。」陳品安表示，出磺坑的歷史深度與地方故事，值得被更多人看見，而今天看到青年團隊的努力，讓她深受感動；她也強調，擔任議員以來，便長期關注苗栗藝術、文化、青年創生等議題，例如2022年海線鐵路通車百年紀念活動、通霄神社修復工程等，會持續關注並爭取苗栗的文資活化、青年創生與客庄發展等資源。

蕭美琴則表示，平日接待外賓外，她也要多跟基層互動，還要走出辦公室，深入地方，也多認識地方。在微光之丘她有看到多位在地文化歷史做出貢獻的人，有很多的理想跟願景，她要跟大家一起再努力、一起相互加油。尤其也謝謝很多地方文化工作者，賦予地方新的生命，同時帶動年輕人也能夠回鄉，透過這樣的「歷史再造現場」平台，來呈現地方的繁榮，以及最有溫度的故事。

副總統蕭美琴今天下午到中油出磺坑日式宿舍群活化的微光之丘參訪，現場由店主賴世若導覽解說。記者吳傑沐／攝影
副總統蕭美琴今天與返鄉組成的「微光製造所」創生青年團隊座談。記者吳傑沐／攝影
青年 蕭美琴 陳品安 年輕人 文資法

