參訪中油出磺坑日式宿舍群 蕭美琴：我也要多跟基層互動、多認識地方
副總統蕭美琴今天下午前往苗栗與黨提名縣長候選人、現任議員陳品安等黨團幹部座談，幫陳加油打氣，並到文化部「再造歷史現場」的中油出磺坑日式宿舍群活化的微光之丘參訪；蕭副總統表示，平日她給外界觀感除了接待外賓外，也要多跟基層互動，還要走出辦公室，深入地方，也多認識地方。
位於苗栗公館的出磺坑，至今保留了礦坑、探井、工作站與日式宿舍等完整聚落，近年文化部將出磺坑納入「再造歷史現場」重點場域，依文資法對出磺坑日式宿舍進行調查、修復與保存。
在修復完成後，引進地方青年團隊進駐營運，以「微光之丘」為品牌，將歷史宿舍轉化為文旅、美學與在地生活的文化現場，透過文旅住宿、咖啡、書店、陶藝、插畫、青創農食等多元內容，將塵封的宿舍群變成「青年、食農、文旅」的示範聚落。
陳品安下午陪同蕭副總統走進「微光之丘」，感受重新蛻變為文化與文旅的新場域，現場由微光之丘店主賴世若導覽解說，蕭副總統也與返鄉組成的「微光製造所」創生青年團隊座談。
「看到青年夥伴們用自己的方式，把家鄉變得更好，我真的覺得很驕傲。」陳品安表示，出磺坑的歷史深度與地方故事，值得被更多人看見，而今天看到青年團隊的努力，讓她深受感動；她也強調，擔任議員以來，便長期關注苗栗藝術、文化、青年創生等議題，例如2022年海線鐵路通車百年紀念活動、通霄神社修復工程等，會持續關注並爭取苗栗的文資活化、青年創生與客庄發展等資源。
蕭美琴則表示，平日接待外賓外，她也要多跟基層互動，還要走出辦公室，深入地方，也多認識地方。在微光之丘她有看到多位在地文化歷史做出貢獻的人，有很多的理想跟願景，她要跟大家一起再努力、一起相互加油。尤其也謝謝很多地方文化工作者，賦予地方新的生命，同時帶動年輕人也能夠回鄉，透過這樣的「歷史再造現場」平台，來呈現地方的繁榮，以及最有溫度的故事。
