雙方互推擠…竹市審預算朝野搶主席台 混亂中通過統刪8千萬元

新竹市議會今天進行審議提案，綠藍白議員為了佔領主席台而發生推擠，議程在混亂中以舉手方式，決議115年總預算案採包裹表決，通過統刪新台幣8000萬元。

新竹市議會第11屆第6次定期會，因審議115年度總預算案二讀朝野無共識，民進黨及時代力量黨團均提出逐條審查、反對包裹表決方式。國民黨、民眾黨及多名無黨籍議員則贊成以「包裹表決」方式，統刪新台幣8000萬元，訂於今天進行朝野協商及審議提案。

上午11時許，9名民進黨團議員走上主席台，高舉「史上最高預算、史上最差編列」及「預算編列浮濫、浪費公帑至極」與「要求逐條審查」等標語，以致議長許修睿無法至主席台宣布開議。

佔領主席台行動持續到下午3時，國民黨團與新聯線政團多名議員手持標語進場，高喊口號後，陸續有人擠進主席台，雙方發生推擠，場面混亂，國民黨及新聯線政團最終以人力優勢搶回主席台，讓許修睿能進入議場，敲槌宣布開議。

會議過程中，綠、藍、白等20多名議員全部擠在主席台上，許修睿在人群中主持會議，議事組人員依指示宣讀議事規則，並進行相關議事表決，過程中持續有議員高喊訴求、相互推擠，最終於混亂中完成表決程序。

根據今天會議紀錄，新竹市議會人員向中央社記者表示，關於是否贊成採「包裹表決」審議，經在場舉手表決方式，結果為16人贊成、12人反對，1人棄權，贊成人數過半。

議會人員說，民眾黨議員李國璋、無黨籍議員鄭慶欽等人提出之「115年度總預算統刪8000萬元，其餘照原案通過」之包裹表決案，經在場議員30人舉手表決，17人贊成、0人反對，過半通過。