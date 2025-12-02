桃市府攜手故宮 結合茶文化與藝術首度推出聯名禮盒

快訊

中央社／ 桃園2日電

桃園市政府首度與國立故宮博物院合作推出聯名禮盒「桃茶寶盒」，將桃園茶文化與國寶「清 粉彩蟠桃天球瓶」結合，展現桃園東方美人茶文化與紙雕設計藝術美學結合的嶄新風貌。

桃園市政府今天在國立故宮博物院舉行「桃茶寶盒TAOTEA TREASURE BOX」聯名禮盒發表會，由桃園市長張善政與國立故宮博物院院長蕭宗煌共同揭幕。

張善政致詞表示，「桃茶寶盒」結合地方冠軍好茶與國寶級文物意象，以清代粉彩蟠桃天球瓶元素，巧妙融合茶文化與藝術，展現桃園精緻農產與城市品味，是兼具精美外型、醇厚茶韻與創意實用的茶文化精品，除了茶盒底部加入文物介紹，茶盒也採中空設計，置入燈泡還可作為燈飾。

國立故宮博物院院長蕭宗煌指出，「桃茶寶盒」以粉彩蟠桃天球瓶意象與東方美人茶結合，展現中央與地方攜手推廣文化具體成果，聯名商品發表時間適逢故宮百年院慶最後一週及春節前夕，深具文化意義，感謝桃園市政府與茶農共同打造具有文化辨識度的商品。

桃園市農業局長陳冠義說，桃園茶產業發展已逾百年歷史，透過跨界合作推廣「桃茶」品牌價值，開發國際市場潛力。聯名禮盒以「茶啟國門 禮結雙桃」為理念，將象徵桃園市的桃花、桃樹，連結「清 粉彩蟠桃天球瓶」，精巧的紙雕設計透過多層次堆疊與光影穿透，呈現故宮文物與茶文化相融的靜謐意境，讓禮盒也成為具收藏價值的藝術燈飾。

