北台灣最大夜市提前收攤！網傻眼「都還沒逛過」 最後3天營業日曝光

桃園中壢仁海宮夜市自8月2日開幕後，每逢周五、六、日營運，占地達2萬坪，號稱北台灣規模最大。不過原定營運至年底的夜市，近日卻傳出因政府稽查發現部分攤商違規，將於本周末提前結束營業。消息一出令不少民眾相當惋惜，紛紛把握最後時間前往。

Threads粉專「大內壢生活分享」昨（1）日發文提醒，仁海宮夜市確定本周將畫下句點，最後營業日為12月5日（五）、6日（六）、7日（日），周六晚間還預計有演唱會活動。不過也有民眾指出，目前已有不少攤商提前收攤。

對此，網友紛紛留言：「號稱中壢最大夜市，還沒去過就要收了」、「欸欸，我還有遊戲券沒用欸」、「這本來就不是常駐夜市，是大概四個月的活動」；也有人直言：「滿滿的8+9，進去10分鐘就想離開」、「這邊周末真的變超塞，交通大亂」、「聽攤販說是被檢舉太吵、太臭，所以才提前結束」。

事實上，中壢仁海宮為籌辦建廟200周年慶典，特地承租位於中華路二段、家樂福中原店旁的泰豐廠舊址，總空地達3萬坪，其中規劃2萬坪打造廟會市集。夜市自8月2日起每周五、六、日開市，吸引民眾在周末吃喝玩樂。

不過營運期間也頻傳亂象。開幕首周即湧入大量人潮，周邊違規停車問題嚴重，中壢警方第一周就開出500張罰單。後續因交通惡化、住戶抱怨聲不斷，加上部分民眾反映攤販價格偏高、品項重複度高等問題，使爭議持續延燒。