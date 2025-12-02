快訊

桃園中壢「魔鬼5岔路口」奪命盼改善 交通局研議行人號誌早開增秒數

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市一名66歲陳姓男子日前徒步行經中壢區榮民南路與晉元路口，走在行人穿越道卻遭58歲晏姓男子駕駛的統聯客運撞上死亡。圖／警方提供
桃園市一名66歲陳姓男子日前徒步行經中壢區榮民南路與晉元路口，走在行人穿越道卻遭58歲晏姓男子駕駛的統聯客運撞上死亡。圖／警方提供

桃園市一名66歲陳姓男子日前徒步行經中壢區榮民南路與晉元路口斑馬線時，遭58歲晏姓男子駕駛的統聯客運撞上死亡。由於該處是複雜的5岔路口，居民表示每到尖峰時段總是危機重重，希望相關單位能有所改善。交通局表示，該路口斑馬線已辦理退縮與重新畫設，將研議行人號誌早開增加秒數。

58歲晏男今年10月間駕駛營業大客車沿晉元路左轉榮民南路往仁慈路方向時，未確實禮讓行人，不慎撞上行走於斑馬線的66歲陳男發生交通事故，陳男送醫不治，警方測試晏男酒測值為0，依過失致死罪嫌偵辦。

事發後，不少地方民眾反映該路口是5岔路口，平時就相當危險，若是遇到尖峰時段車流增多更是險象環生，上、下班時駕駛不想等紅綠燈會轉進巷道，汽、機車車速過快造成住戶通行、丟垃圾的時候很危險，提議增設組合式減速平台、研議畫設「慢」字、路口黃網線脫落重新補繪及巷口增設提醒牌面。

桃園市交通局日前會同中壢分局、民代等單位前往事發路口會勘，確認該路口斑馬線已於2021年辦理退縮與重新畫設，考量5岔路口交通動線複雜，榮民南路口與晉元路口已早開行人燈，交通局將研議是否再行調整早開秒數，以確保行人安全，另地方也提出反映希望榮民南路350巷1弄標線改善，將進一步研議。

桃園 中壢 交通事故 紅綠燈 過失致死 行人

