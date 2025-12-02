快訊

桃園建物公安申報再擴大 明年多一條件再管1311棟樓

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園建物公安申報明年列管對象擴大，6樓以上建物都得做，都發局為此也增編修繕補助經費。記者陳俊智／攝影
桃園建物公安申報明年列管對象擴大，6樓以上建物都得做，都發局為此也增編修繕補助經費。記者陳俊智／攝影

桃園市都市發展局針對公寓大廈公設修繕補助預算從今年6200萬元增加到明年8000萬元；都發局表示，桃園近年逐步擴大社區大樓建築物公共安全申報對象，列管屋齡也逐漸提高，鑒於老舊建物易有缺失，所以增編預算因應；預算今在議會預算聯席審查引發關注，但最後無異議通過。

都發局指出，桃園去年將社區大樓建物公安申報對象從12樓以上建物擴大到8樓以上建物，列管案件從1443件到2282件，社區為符合法規修繕公設花不少錢，多少會請領政府補助，去年經費4200萬元8月就用罄，而今年增加2004年以後、6樓以上建物，列管總數達2623棟，經費雖提高到6200萬元，仍在10月初用罄。

都發局表示，考量目前經費運用情形與明年將納管2004年以前、6樓以上列管建物，列管案件將多達3944件，所以增編經費，以符民眾需求與提高申報意願。

民進黨桃園市議員張肇良表示，市府對公寓大廈公設修繕補助有上限，一個社區一年最多2、3萬元，但桃園有許多大型社區，例如龍潭渴望園區、百年大鎮等，2、3萬元根本不夠用，希望能增加對大型社區的補助額度；同黨議員王珮毓則提到香港宏福苑大火，要求都發局針對高樓社區安全多加重視。

都發局長江南志表示，修繕補助就是鼓勵社區大廈做好安全檢查，而桃園已依社區規模分級，大型社區因為戶數多，補助金額會高一些，但由於申請者眾，每個社區能申請的經費有上限，但社區可另外申請專案補助。

桃園 建物 公寓

相關新聞

桃園中壢「魔鬼5岔路口」奪命盼改善 交通局研議行人號誌早開增秒數

桃園市一名66歲陳姓男子日前徒步行經中壢區榮民南路與晉元路口斑馬線時，遭58歲晏姓男子駕駛的統聯客運撞上死亡。由於該處是...

桃園建物公安申報再擴大 明年多一條件再管1311棟樓

桃園市都市發展局針對公寓大廈公設修繕補助預算從今年6200萬元增加到明年8000萬元；都發局表示，桃園近年逐步擴大社區大...

竹市議會審預算綠營占主席台抗議浮編 藍營開記者會轟政治操作

新竹市議會正審議明年度總預算，但黨團協商破裂後，民進黨9名市議員在議會進行總預算二讀會時占領主席台，反對藍白議員欲採包裹...

竹市補教業籌募80萬元 捐贈市立20所國中小助弱勢

新竹市補習教育事業協會今舉辦「114年度會員大會暨竹夢同行校務基金捐贈表揚典禮」，協會大力號召補教會員與教育界夥伴發揮愛...

優良市集暨樂活名攤成果展示 竹市中央商場首摘四星

經濟部辦理「2025 優良市集暨樂活名攤成果展示頒獎典禮」，新竹市關東市場成功奪下「四星優良市集」最高榮耀。此外，中央市...

竹市議會爆衝突 綠營占主席台抗議浮編預算 邱臣遠回應

新竹市議會正審議明年度總預算，但黨團協商破裂後，民進黨9名市議員在議會進行總預算二讀會時占領主席台，反對藍白議員欲採包裹...

