竹市議會審預算綠營占主席台抗議浮編 藍營開記者會轟政治操作

新竹市議會正審議明年度總預算，但黨團協商破裂後，民進黨9名市議員在議會進行總預算二讀會時占領主席台，反對藍白議員欲採包裹審查方式通過，也導致議會無法進行；國民黨團總召陳慶齡表示，預算案的刪減已有部分共識，原訂今天上午各黨團要針對預算細項形成最終共識，但民進黨沒有出席，反而是霸佔主席台，呼籲民進黨團不要再政治作秀，盡快上議事進行。

國民黨新竹市議會黨團今天下午開記者會，陳慶齡說，這一兩周無論是市府對預算的審查報告或黨團協商，民進黨都沒針對預算表示重大意見，包括開刪除的項目、科目與金額，其實四個政黨都有接近的共識，昨天四位黨團總召也相約今天上午到議會進行預算金額數字最後修正，讓預算通過。

陳慶齡指出，非常遺憾，民進黨今天並未參加預算協商，反而跑去霸佔議事廳主席台，對於這種惡劣行徑，他無法接受，在預算審理的最後一天採取這種動作，擺明就是不想讓預算順利通過，雖然115年預算增加許多金額，但這些都是竹市未來施政建設的基礎，希望民進黨民代不要一昧做政治操作，影響市政推動。

國民黨市議員吳旭豐指出，國民黨團在這次定期會審預算階段，所有藍營黨籍議員都要求市府來說明、溝通，國民黨也很積極提出自己的版本，希望市府能採納修正，這才是真正審預算的態度，但民進黨反而用一種政治的手段來阻撓竹市的發展，「不管是未來的普發現金5000元，或是0到6歲市府養政策，都可能無法實行」。國民黨團依然建議，應按照正確的議事規則開會、審預算。

民進黨團總召陳建名指出，明年度總預算高達467億元，其中有很多不合理的預算編列，包括浮濫編列情況嚴重，加上這幾天的黨團協商破裂，因此民進黨才會採較激烈的手段，以霸占主席台方式，要求議會先處理黨團的400到500案的刪減動議，並逐條審查預算，絕對要為市民嚴格把關預算。