快訊

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市補教業籌募80萬元 捐贈市立20所國中小助弱勢

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市補習教育事業協會今號召補教會員與教育界夥伴發揮愛心，募得80萬元捐贈予市立20所國中小學，協助學校改善教學環境、添購教育設備及支持弱勢學生。圖／新竹市補習教育事業協會提供
新竹市補習教育事業協會今號召補教會員與教育界夥伴發揮愛心，募得80萬元捐贈予市立20所國中小學，協助學校改善教學環境、添購教育設備及支持弱勢學生。圖／新竹市補習教育事業協會提供

新竹市補習教育事業協會今舉辦「114年度會員大會暨竹夢同行校務基金捐贈表揚典禮」，協會大力號召補教會員與教育界夥伴發揮愛心，募得80萬元，捐贈予市立20所國中小學，協助學校改善教學環境、添購教育設備及支持弱勢學生。

竹市補教協會理事長陳堃瑋表示，本次籌募「竹夢同行校務基金」，獲得70家補教業者共襄盛舉，共募得80萬元捐贈予新竹市立20所國中小學，協助學校改善教學環境、添購教育設備及支持弱勢學生，此舉也展現出補教界長期深耕教育、回饋社會的真誠與行動力。

陳堃瑋指出，「竹夢同行校務基金」計畫號召業者發揮「取之於社會、用之於教育」善心，積極參與公益活動，善盡社會責任，教育的力量在於傳遞希望，補教業者不只是教學者，更是教育使命的實踐者。

新竹市補教協會強調，未來將持續推動「竹夢同行」系列公益計畫，持續串聯教育界與社會資源，讓教育的夢想不斷延伸，為新竹的孩子打造更具希望與愛的學習環境。

獲得「竹夢同行校務基金」捐贈學校，包括頂埔國小、西門國小、香山國小、關東國小、北門國小、.載熙國小、三民國小、陽光國小、青草湖國小、新竹國小、大庄國小、朝山國小、民富國小、竹光國中、育賢國中、虎林國中、光華國中、培英國中、三民國中、建華國中等20所市立國中小學。

今天活動現場舉行「捐贈表揚儀式」，由陳堃瑋代表捐出象徵愛心的大支票，由市長高虹安代表受贈，教育處及20所受贈學校校長也親臨致謝。現場氣氛溫馨感人，展現教育界彼此支持、共創美好學習環境的決心。

新竹 小學 公益活動

延伸閱讀

優良市集暨樂活名攤成果展示 竹市中央商場首摘四星

竹市議會爆衝突 綠營占主席台抗議浮編預算 邱臣遠回應

鸕鶿聚集新竹 竹市野鳥學會本周六將辦新竹市水鳥季

明年底前全面禁止廚餘養豬 竹市：3業者將全改用飼料餵養

相關新聞

竹市補教業籌募80萬元 捐贈市立20所國中小助弱勢

新竹市補習教育事業協會今舉辦「114年度會員大會暨竹夢同行校務基金捐贈表揚典禮」，協會大力號召補教會員與教育界夥伴發揮愛...

優良市集暨樂活名攤成果展示 竹市中央商場首摘四星

經濟部辦理「2025 優良市集暨樂活名攤成果展示頒獎典禮」，新竹市關東市場成功奪下「四星優良市集」最高榮耀。此外，中央市...

竹市議會爆衝突 綠營占主席台抗議浮編預算 邱臣遠回應

新竹市議會正審議明年度總預算，但黨團協商破裂後，民進黨9名市議員在議會進行總預算二讀會時占領主席台，反對藍白議員欲採包裹...

有全台最大電廠常跳停電 桃觀音民代催動台電大修線路

桃園市觀音區有全台灣最大的天然氣發電廠，和北台灣最大的工業區，民眾卻一直被停、電跳電困擾，在地議員吳進昌、許更生與立委凃...

桃園明年元旦新制上路 Youbike 2.0投保才能借

桃園2018年推行免費公共自行車傷害保險，目前規定騎乘YouBike 2.0E電輔車強制納保，明年元旦起改為全面納保，無...

鸕鶿聚集新竹 竹市野鳥學會本周六將辦新竹市水鳥季

新竹地區近期有不少上班族在上班途中注意到有成群的黑色大鳥飛越頭頂，牠們是來台度冬的候鳥鸕鶿，正在飛往頭前溪口、台灣海峽等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。