竹市補教業籌募80萬元 捐贈市立20所國中小助弱勢

新竹市補習教育事業協會今舉辦「114年度會員大會暨竹夢同行校務基金捐贈表揚典禮」，協會大力號召補教會員與教育界夥伴發揮愛心，募得80萬元，捐贈予市立20所國中小學，協助學校改善教學環境、添購教育設備及支持弱勢學生。

竹市補教協會理事長陳堃瑋表示，本次籌募「竹夢同行校務基金」，獲得70家補教業者共襄盛舉，共募得80萬元捐贈予新竹市立20所國中小學，協助學校改善教學環境、添購教育設備及支持弱勢學生，此舉也展現出補教界長期深耕教育、回饋社會的真誠與行動力。

陳堃瑋指出，「竹夢同行校務基金」計畫號召業者發揮「取之於社會、用之於教育」善心，積極參與公益活動，善盡社會責任，教育的力量在於傳遞希望，補教業者不只是教學者，更是教育使命的實踐者。

新竹市補教協會強調，未來將持續推動「竹夢同行」系列公益計畫，持續串聯教育界與社會資源，讓教育的夢想不斷延伸，為新竹的孩子打造更具希望與愛的學習環境。

獲得「竹夢同行校務基金」捐贈學校，包括頂埔國小、西門國小、香山國小、關東國小、北門國小、.載熙國小、三民國小、陽光國小、青草湖國小、新竹國小、大庄國小、朝山國小、民富國小、竹光國中、育賢國中、虎林國中、光華國中、培英國中、三民國中、建華國中等20所市立國中小學。

今天活動現場舉行「捐贈表揚儀式」，由陳堃瑋代表捐出象徵愛心的大支票，由市長高虹安代表受贈，教育處及20所受贈學校校長也親臨致謝。現場氣氛溫馨感人，展現教育界彼此支持、共創美好學習環境的決心。