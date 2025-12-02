優良市集暨樂活名攤成果展示 竹市中央商場首摘四星

經濟部辦理「2025 優良市集暨樂活名攤成果展示頒獎典禮」，新竹市關東市場成功奪下「四星優良市集」最高榮耀。此外，中央市場、中央商場及關東市場三大市場的攤位，也在「樂活名攤」評鑑中大放光芒，共獲得高達70顆星的優異成績，為竹市傳統市場改造寫下嶄新的里程碑。

代理市長邱臣遠表示，市府近年持續推動傳統市場升級轉型，從地坪整修、線路更新、空調與通風改善等硬體建設，到騎樓翻新、導視系統優化、攤位美感升級等軟體提升，市場整體環境品質已大幅改善。此次在全國評比中脫穎而出，不僅展現攤商的用心，也證明市府推動的市場改造政策已獲得外部肯定。

產發處表示，今年竹市在「樂活名攤」評比中表現亮眼，其中，中央商場的「新弘觀毛線行」勇奪5星樂活名攤最高榮譽，以專業度、貼心服務與深耕地方的品牌精神受到評審高度肯定，成為本次最受矚目的攤位之一。

除最高星級外，竹市亦有多家攤位在4星與3星級別中展現亮眼表現。包含中央商場的農市集攤位、POW!CON充電瓶coffee&bar、菊花藝設計及「想‧做書店」等店家，以創新營運與文化風格脫穎而出；關東市場的「嘉豐鮮魚行」則憑藉新鮮商品與專業服務獲得評審青睞，展現新竹市傳統市場多元與蓬勃的風貌。

產發處指出，在3星與2星級別中，中央公有零售市場多家攤位亦受肯定，包括千之美精品服飾名店、有謙蔬果、原米糯米水餃、54市集、永豐鞋行、柯芳美香行、骨面相藝術學、陶冶‧生活、新禾毛線行、拾粒米飯糰、頂好肉粽坊、琳恩衣櫥、進益丸鋪與樹林貢丸等攤位，皆以優質商品、親切服務與穩健經營深受評審青睞。此外，中央市場的「千娜肉舖」與「青菜家」亦成功取得1星名攤認證，展現新竹市傳統市場跨品類、多層次的強大競爭力。

產發處補充，「優良市集暨樂活名攤」素有「傳統市場金馬獎」美譽，今年竹市攤商報名踴躍，並以在地特色、美感升級、衛生安全與創新服務等亮點獲得評審肯定。