快訊

竹市議會爆衝突 綠營占主席台抗議浮編預算 邱臣遠回應

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議會史上頭一次，民進黨團議員霸佔主席台且癱瘓議事，要求議會面對明年總預算應逐條審查。圖／民進黨團提供
新竹市議會正審議明年度總預算，但黨團協商破裂後，民進黨9名市議員在議會進行總預算二讀會時占領主席台，反對藍白議員欲採包裹審查方式通過，議長許修睿要上台準備開會時，民進黨團也霸占主席台，雙方吵成一團，場面十分混亂。

民進黨團總召陳建名指出，明年度總預算高達467億元，其中有很多不合理的預算編列，包括浮濫編列情況嚴重，加上這幾天的黨團協商破裂，因此民進黨才會採較激烈的手段，以霸占主席台方式，要求議會先處理黨團的400到500案的刪減動議，並逐條審查預算，絕對要為市民嚴格把關預算。

國民黨團總召陳慶齡、新聯線政團議員李國璋等人上前勸說，民進黨團議員則高喊議會多數暴力，不逐條審查預算。雙方你一言我一語，場面陷入僵局，主席議長許修睿則很尷尬，最後未能如願坐到主席台上，直到中午仍持續僵持不下。

對此，新竹市代理市長邱臣遠表示，市政府在編列115年度預算，皆依照相關法令及各局處業務推動需求所為。明年施政方向以「幸福五環」為主軸，包含零負債、發現金、穩經濟、強社福及拼建設，將循此五大面向推動各項政策。

邱臣遠強調，在預算審議期間，市府也主動向各黨團說明內容與需求，並期盼議會能予以支持，使預算順利通過。特別是12月工作期程緊湊，多項市政計畫需於1月1日起執行，因此預算通過對行政推動而言至關重要。

邱臣遠舉例，例如明年第一季將發放的5千元消費金，涉及龐大行政作業與預算執行；另在教育方面，無論營養午餐或相關工程建設，均仰賴穩定的財務來源與預算調度。基於上述考量，我們尊重議會審議權限，市府也將恪遵法規、持續積極說明，盼望各位議員能支持本府相關預算，使市政能穩健推動、如期落實。

新竹市議會史上頭一次，民進黨團議員霸佔主席台且癱瘓議事，要求議會面對明年總預算應逐條審查。圖／民進黨團提供
議員 民進黨 邱臣遠

