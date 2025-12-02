有全台最大電廠常跳停電 桃觀音民代催動台電大修線路

桃園市觀音區有全台灣最大的天然氣發電廠，和北台灣最大的工業區，民眾卻一直被停、電跳電困擾，在地議員吳進昌、許更生與立委凃權吉要求市府、台電徹底改善。

台電上個月底動員三個業務課工班，執行地方上少見的大規模維修工程，密集更換零件和線路，回應地方要求。民眾要求民代和台電繼續為觀音沿海供電品質把關，不要只做個幾天就不管了，要設法穩定供電。

吳進昌指出，觀音區有全台灣最大的大潭天然氣發電廠，但是沿海居民這些年最有負面感的問題，就是跳電、停電、電壓不穩，大家都質疑明明大潭電廠就在我們觀音發電，但偏偏觀音的用電卻在電網末端，再加上沿海特殊環境土鹽分高、海風大、濕氣重、酸害腐蝕線路，加上北部最大的觀音工業區，還有桃科工業園區，空氣汙染嚴重。

上述一些原因導致觀音區的配電設備比其他區域更容易老化，供電事故層出不窮，鄉親的生活、店家營業、農漁民工作都受到影響。進昌和權吉聯合服務處向台電強力反映後，台電桃園區處11月28日已啟動大規模改善計畫，先在觀音區仁愛路周邊執行配電線路維護與設備汰換工程，合計改善102桿 桿件改善。

吳進昌說，與過去比較，這次屬於規模較大的改善工程，包含全面汰換老舊線路，台電統計換新的懸垂瓷子C型682只、聚合柱型瓷子398只、輕鋼橫擔與鋼材1328公斤、硬鋼絞線全鋁線3792 公斤與25KV交連PE風雨線1288公尺等，都大量更新。台電西巡、線路、施工課3大工班與承攬商同步投入，動員數十輛吊臂車、升空車、工程車。。

吳進昌說明為什麼和立委涂權吉、議員許更生強列要求台電這麼做，因為觀音沿海的電網比都市更脆弱，加上近年工業區擴張、農村人口用電需求提升，如果不趁現在全面改善，未來跳電問題只會更頻繁，大家的目標很簡單，就是要讓觀音鄉親用電不要再靠運氣。