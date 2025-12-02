桃園明年元旦新制上路 Youbike 2.0投保才能借

桃園2018年推行免費公共自行車傷害保險，目前規定騎乘YouBike 2.0E電輔車強制納保，明年元旦起改為全面納保，無論會員或臨時會員，都必須投保才能使用YouBike 2.0系統。

桃園市交通局指出，桃園雖然目前只有電輔車強制投保，但使用一般車輛也要填寫投保意願書，基於自身安全與權益，民眾投保意願高，目前投保率已達97%，為進一步保障民眾，明年元旦起，會員須完成投保後才可借車，使用信用卡單次租車的臨時會員須於信用卡綁定流程時一併填寫投保資料後才可借車。

交通局表示，會員必須以「本人登錄的卡片」租借公共自行車，方能享有保險保障，市民可至 YouBike 官方網站或 APP「公共自行車傷害險」專區免費投保並查詢投保狀況。若在騎乘期間不幸發生事故導致死亡、住院或失能，可憑警方與醫療相關文件向保險公司申請理賠，呼籲尚未投保的民眾儘速完成資料填寫。