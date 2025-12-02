鸕鶿聚集新竹 竹市野鳥學會本周六將辦新竹市水鳥季

新竹地區近期有不少上班族在上班途中注意到有成群的黑色大鳥飛越頭頂，牠們是來台度冬的候鳥鸕鶿，正在飛往頭前溪口、台灣海峽等水域覓食；新竹市野鳥學會指出，新竹今年聚集了大量鸕鶿度冬，學會將於本周六 (6日)在客雅溪口的金城湖週邊舉辦「2025年新竹市水鳥季」，現場除了賞鳥，還設有多個生態解說站，邀民眾一起體驗、觀察。

新竹市野鳥學會指出，全世界的鸕鶿種類超過10種，廣泛分布於歐洲、亞洲、非洲與澳洲等地，在台灣屬於冬候鳥，最常見的是普通鸕鶿，冬季出現在北部與西部的河口與沿海水域，如淡水河口、曾文溪口等。

鸕鶿全身黑色、背部帶有青銅色金屬光澤、體型修長、嘴粗而略呈鉤狀、喉部與臉頰周圍有淡色裸皮區域。飛行時頸部伸長、雙翅伸展，呈現明顯的十字形狀，相當容易辨識。

新竹市野鳥學會表示，鸕鶿善於潛水捕魚，喜歡在寬闊的水域捕食，休息時常群聚悠游水面或挺立枝頭晾翅。寶山水庫因水質穩定加上干擾較低，成為牠們理想的度冬地點。過去，台灣的鳥友常為了欣賞滿天鸕鶿從海面歸巢的壯闊景觀而特地飛往金門慈湖賞鳥，而今年，新竹的寶山水庫首度聚集了超過千隻鸕鶿度冬，令新竹地區鳥友興奮不已。

除了鸕鶿之外，各種大大小小的候鳥正陸續抵達台灣，大型雁鴨科鳥類，如花嘴鴨、琵嘴鴨、白額雁、豆雁等已經在香山濕地現蹤；小型的鷸鴴科鳥類也隨著潮汐的來去點綴著十七公里海岸的灘地。