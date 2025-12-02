香港宏福苑大火之後 鍾東錦支持警消加給

香港宏福苑大火造成慘重傷亡，中央擬調高消防危險職務、警察人員勤務加給，由地方埋單，苗栗縣估計6600多萬元，縣長鍾東錦認為警消工作辛苦危險，今天表態支持。

苗栗縣今天縣務會議，關切宏福苑大火案，縣府消防局長匡夢麟指出，消防署修正消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險職務加給規畫方案，擬提高消防人員危險職務加給加成，6都最高加一倍，縣市最高加4成支給，消防人員每月約增加3800元，一年增加2880萬元。

警政署規畫擬增加警察人員勤務加給，苗栗縣警局員額1279人，1個月增加約4000元，一年約3800萬元，消防危險職務、警察人員勤務加給，增加經費必須由縣府負擔，鍾東錦表示支持。

此外，縣府工商發展處指出，宏福苑拉皮工程發生大火，大樓外牆修繕與施工安全問題。縣府提醒社區管理委員會，外牆材料選用、磁磚規格、施工品質與安全防護均屬於社區自主管理範圍，更應落實專業施工與風險控管，避免類似憾事重演。

建築法第77條規定，建築物所有權人與使用人負有維護建築物合法、安全及正常使用之責。因此外牆材料的選用、磁磚規格是否符合標準、施工品質是否達到要求，依法均由業主或管委會自行審認與負責，縣府並無法律授權指定材料或介入施工內容。

外牆修繕多涉及高空作業，相關作業的職安衛生規範，包含鷹架搭設、防落物設施、安全網、作業平台強度等，均依據勞動部頒布營造安全衛生設施標準，及施工架作業安全檢查重點辦理，並由縣府勞動及青年發展處查核，確保施工人員與周邊民眾安全。

工商發展處長詹彩蘋表示，材料及施工細節屬社區自主管理，縣府會在管委會召開時，宣導外牆施工安全與風險控管宣導，協助社區提高對工程風險的辨識能力，工商發展處也會檢視相關法規，研議施工設施管理規定，如相關防火材質等，並與消防局等相關單位合作，守護縣民居住安全。