苗栗縣外來種綠鬣蜥已見築巢生蛋 民代：至少繁衍二代

苗栗縣外來種綠鬣蜥今年移除30隻全在頭份市，民代發現牠們已在頭份市挖洞築巢生蛋，研判至少二代，專家則憂心忡忡，如果沒有在第一時間移除，恐等比級數繁殖，一發不可收拾。

林業保育署新竹分署指出，苗栗縣為綠鬣蜥北進防線，基於中央、地方機關共同協力，今年經協調分署外來種移除專隊及專業獵人，與縣府委託團隊共同執行移除作業3次，捕獲24隻，由於氣候變遷恐助長族群北擴，林保署前已補助苗栗縣政府強化偵測與防治，分署也將持續協力，攜手苗栗縣政府防堵往北擴散。

苗栗縣2020年首次通報綠鬣蜥足跡，後來每年都是零星個位數，去年也僅3隻，今年移除爆量已達30隻，熱區在頭份市下興里、新華里及土牛里，中港溪流域及支流北坑溝、流東溪，縣議員陳永賢2個月前接獲頭份市下興里農民反映，1公頃多的菜園遭綠鬣蜥肆虐， 啃食農作慘不忍睹，他向縣府農業處反映，透過林保署新竹分署合作獵人獵除20多隻， 農友昨天終於鬆了一口氣，將防範綠鬣蜥危害的圍網撤除。

陳永賢說，綠鬣蜥在頭份市下興里一帶活動，至少有兩代，曾發現挖洞築巢產下2、30顆，苗栗縣通霄鎮等地都有綠鬣蜥蹤跡，頭份市是最北邊，縣府等相關單位一定要做好防堵的工作，否則再往北擴散，恐造成生態浩劫。

苗栗縣自然生態學會理事長李業興表示，綠鬣蜥是吃素的，造成蔬菜、水果等危害，還會挖洞築巢，毀壞土堤等基礎，且自然界幾無天敵，苗栗縣的天候勉強算是防線，但氣候暖化，防線岌岌可危，尤其是綠鬣蜥繁殖力強，如果繁衍將成等比級數增加，一發難以收拾，造成農作損失，並衝擊生態，第一時間移除很重要。

他建議相關單位要鎖定綠鬣蜥的熱區，加強巡查監控，南部獵綠鬣蜥高手，或林保署合作獵人除害，目前綠鬣蜥北移的路線，應是菜車或是工廠貨車棧板夾帶，也需要業者、司機等人員配合識，載貨加強巡視檢查，防止綠鬣蜥亂竄。