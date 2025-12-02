聽新聞
0:00 / 0:00

舒緩竹科車流 竹縣經國大橋將增車道

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹報導
新竹縣經國大橋是竹北到竹科的重要路廊，尖峰時段總是塞車。記者郭政芬／攝影
新竹縣經國大橋是竹北到竹科的重要路廊，尖峰時段總是塞車。記者郭政芬／攝影

科技業成長帶動竹科產值，也帶動新竹縣竹北、湖口、竹東3鄉鎮市人口，榮登全台「三冠王」，不過竹科塞車問題嚴重，交通痛苦指數高。新竹縣長楊文科說，經國大橋是大新竹重要路廊，本月改善工程將發包，增加部分車道與汽機車分流措施，可舒緩車流。

新竹交通議題備受關注。由於多個科技園區聚集，就業人口眾多，每逢上下班，竹科、新竹工業區、台元科技園區等塞車熱點常回堵。住在竹北的工程師黃之齊表示，上下班時間幾乎成了每日挑戰，下雨更陷入嚴重壅塞，明明才幾公里，卻要花快1個小時。

楊文科坦言，隨著竹科持續擴張，就業人口大增，交通快到承載極限。他上任後盤點多項交通瓶頸，決心打通重要節點。其中，台一線替代道路（新豐至新竹段）已動工，截至11月底工程進度約3成，預計2027年4月完工；經國大橋是竹北到竹科的重要路廊，將新增部分車道與汽機車分流措施，預計年底前將辦理工程發包。

楊文科表示，新竹縣到竹市、竹科都得跨過頭前溪，除了經國橋即將改善、台一線「斷頭橋」也動工連接，未來還將增設跨越頭前溪的「科技大橋」，這是為了因應台知園區與竹科三期開發的交通需求，縣府正在做可行性評估的期末報告，預計年底完成，明年將分期向中央爭取經費。

另，長年塞車的國道1號新竹路段，影響到國道主線與進出車流動線。中央計畫明年動工楊梅至頭份段拓寬，預計將再增設車道，可提升整體運輸效能，預計2031年完工。

延伸閱讀

竹科人口成長交通塞爆 楊文科：經國大橋本月發包增車道分流

影／陳見賢今宣布參選新竹縣長 跨黨派站台成焦點

竹北市破22萬人口超車彰化市 新竹縣奪「三冠王」稱霸全台鄉鎮市

2026藍白合？林碩彥建議聯合政府 楊文科：好人才廣納不分黨派

相關新聞

「人人犬舍」第二批156隻品種犬 動防所公告認養活動周六登場

苗栗縣「人人犬舍」事件收容犬隻，繼上月19日辦理首批85隻犬認養，當天認養率高達6成，最後悉數送養成功，動防所今天公告本...

舒緩竹科車流 竹縣經國大橋將增車道

科技業成長帶動竹科產值，也帶動新竹縣竹北、湖口、竹東3鄉鎮市人口，榮登全台「三冠王」，不過竹科塞車問題嚴重，交通痛苦指數...

自來水如噴泉！鯉魚潭40公分過橋管破管 台水急調度4戶受影響停水

苗栗縣鯉魚潭水庫供應銅鑼鄉中平及公館鄉自來水的直徑40公分管線，今天下午在中平大橋突然破管，自來水有如噴泉，台灣自來水公...

生技董事林榮錦回饋家鄉 捐贈苗縣府1500劑流感疫苗

晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦捐贈縣府1500劑流感疫苗，價值上百萬元。縣長鍾東錦今下午頒發感謝狀，肯企業回饋社會。縣府表示，...

竹縣廚餘養豬配合中央 明年底全面轉用飼料…轉型期加強查核、監控

針對非洲豬瘟中央災害應變中心今日召開第53次會議中，宣布原則全面禁用廚餘養豬，但給予1年轉型最後期限，副縣長陳見賢在線上...

桃園年砸數億元修路市民無感 明年度道路基金預算遭擱置

桃園市明年度道路基金預算增加5.6億元，但全市道路經常反覆開挖、顛簸不平，民代質疑市府道路養護品質不佳，昨在議會動議擱置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。