「人人犬舍」第二批156隻品種犬 動防所公告認養活動周六登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「人人犬舍」事件收容犬隻，動防所今天公告6日（周六）將辦理第二批156隻品種犬認養公開抽籤活動，預計將再掀一波認養潮。圖／苗栗縣動防所提供
「人人犬舍」事件收容犬隻，動防所今天公告6日（周六）將辦理第二批156隻品種犬認養公開抽籤活動，預計將再掀一波認養潮。圖／苗栗縣動防所提供

苗栗縣「人人犬舍」事件收容犬隻，繼上月19日辦理首批85隻犬認養，當天認養率高達6成，最後悉數送養成功，動防所今天公告本月6日（周六）將辦理第二批156隻品種犬認養公開抽籤活動，預計將再掀一波認養潮。

動防所表示，第二批156隻、共有15種品種犬，都是7歲以下且已完成節育手術。鑒於有上班族訴求能在例假日辦理，預期當天前來民眾也會更多，因此這次在時間及犬隻參觀動線上都有做出調整。

6日認養活動犬隻分成A、B、C三組，當天上午10點半起開放本批可認養犬隻參觀，至下午1點半，區域即管制，禁止再入內參觀，請民眾選取認養犬隻並向工作區人員完成登記，以利後續抽籤、交付作業與犬隻情緒維持。

動防所也提醒大家，線上登記不是抽籤資格，一定要在現場完成報到，才會發號碼牌，然後依登記順序叫號抽籤，辦理後續認領養作業；認養3隻以上，未來也將再做後續追蹤。

認養 苗栗縣

