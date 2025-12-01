快訊

生技董事林榮錦回饋家鄉 捐贈苗縣府1500劑流感疫苗

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦(左二)捐贈縣府價值上百萬元的1500劑流感疫苗，縣府將提供非公費補助對象使用。圖／苗栗縣政府提供
晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦(左二)捐贈縣府價值上百萬元的1500劑流感疫苗，縣府將提供非公費補助對象使用。圖／苗栗縣政府提供

晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦捐贈縣府1500劑流感疫苗，價值上百萬元。縣長鍾東錦今下午頒發感謝狀，肯企業回饋社會。縣府表示，這批疫苗將提供非公費補助對象使用，包括學校教職員、第一線警察人員、接送失能及身心障礙者的交通接送司機、產後護理之家的非醫事人員等，期能提升第1線工作人員的群體保護力。

縣長鍾東錦表示，公部門有許多第1線同仁並非中央公費補助對象，縣府雖然每年編列經費提供第1線未符條件的對象如學校教職員接種疫苗，但仍難以全面涵蓋所有服務人員。此次捐贈特別感謝立委邱鎮軍協助媒合，同時也感謝身兼國光生物科技公司董事的晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦，不忘回饋家鄉，以實際行動展現企業對家鄉的關懷與社會責任。

林榮錦表示，此次捐贈的是國光生技公司的「安定伏裂解型三價流感疫苗」，已有多年使用經驗，安全無虞，並採「先到貨、先鋪貨、先使用」的原則，幫助縣府超前佈署防疫網。

衛生局長楊文志指出，根據疾管署的最新數據，流感疫情仍處於流行期，且台灣正遭受A型H3N2與H1N1「雙病毒」夾襲，苗縣合約院所、18鄉鎮市衛生所或社區接種站皆同步釋出現場名額供民眾隨到隨打，疫苗接種相關資訊可至疾病管制署或本局網站流感防治專區查詢，亦可逕洽當地衛生所。

流感疫苗 衛生所 鍾東錦

