竹縣廚餘養豬配合中央 明年底全面轉用飼料…轉型期加強查核、監控
針對非洲豬瘟中央災害應變中心今日召開第53次會議中，宣布原則全面禁用廚餘養豬，但給予1年轉型最後期限，副縣長陳見賢在線上會議中表示，竹縣199場養豬場約有37%在養豬隻使用廚餘等廢棄物餵飼，未來將全力配合相關轉型、查核、監控作業。
陳見賢建議中央輔導地方水資中心擴充設備，以利明年12月31日全面禁用廚餘養豬之後的廚餘濾液處理，獲環境部善意回應。
動保所表示，為降低非洲豬瘟傳入風險，新竹縣將配合中央政策於明年底前輔導廚餘養豬全面轉用飼料；過渡期間，各豬場須於今年底前決定是否續用廚餘餵豬。若選擇續用，必須完成廚餘加熱處理溫度監視錄影系統，並確保影像可供查核；同時，廚餘載運車輛須完成GPS安裝，以掌握運送動線。
縣府農業處表示，在全面禁用廚餘養豬最後期限前，中央也有條件恢復事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料養豬(2026年1月1日至2026年12月31日)，值得注意的是家戶廚餘持續禁用養豬。竹縣將全力配合中央辦理輔導廚餘養豬場轉用飼料計畫，鼓勵永久性轉用飼料，健全產業永續發展。
環保局說明有條件恢復廚餘養豬後，廚餘將依風險高低分流處理，風險較低的動物性殘渣、通路即期食品、食品工廠下腳料、機關學校團膳及事業廚餘開放由畜牧場飼豬；風險較高的家戶、集合式住宅廚餘以黑水虻方式再利用。
縣府環保局指出，短期內將配合中央執行廚餘養豬場聯合稽查計畫及輔導增設廚餘蒸煮即時監控系統，確保符合中央規定廚餘養豬解封條件，並持續以黑水虻方式再利用機關學校產生廚餘、積極尋覓廚餘濾液去化管道、加強宣導民眾廚餘瀝乾水分以減少焚化爐負擔。竹縣也著手規畫提升廚餘再利用設施量能，因應長期的需求。
