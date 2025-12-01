快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園年砸數億元修路市民無感 明年度道路基金預算遭擱置

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市明年度道路基金預算增加5.6億元，但民代質疑市府道路養護品質不佳，昨在議會動議擱置通過。圖為桃園區大有路。圖／桃園市工務局提供
桃園市明年度道路基金預算增加5.6億元，但民代質疑市府道路養護品質不佳，昨在議會動議擱置通過。圖為桃園區大有路。圖／桃園市工務局提供

桃園市明年度道路基金預算增加5.6億元，但全市道路經常反覆開挖、顛簸不平，民代質疑市府道路養護品質不佳，昨在議會動議擱置通過。工務局強調，桃園物流業發達、交通運量持續攀高，眾多道路將整體更新，會再向議員釋疑。

桃園市議會昨聯席審查工務局明年度總預算，其中，道路基金預算編列16億1032萬元，主要用於例行性坑洞巡修、公共設施修繕、專案道路更新及人行道改善等工程。議員陳雅倫質疑，明年度道路基金預算增加逾5億元，相關經費逐年成長，市民感受到的卻是反覆開挖、修補不佳、坑坑洞洞、顛簸難行的道路，到底預算執行與審查機制是否真正落實？

陳雅倫說，動輒十幾億的道路工程經費，相關單位僅以一頁簡單資料回覆，說不清經費流向、道路養護評估、改善成效紀錄等內容，不僅不利審查，更無法對市民負責。因此她動議擱置該預算，並在無人反對下通過。

工務局回應，過去囿於預算有限，每年僅能專案更新部分破損較嚴重路段，但桃園物流業發達，工業與生活交通運量也持續攀高，眾多道路將進入整體更新階段；適逢財劃法修法，市府將可大幅增加對公共建設的挹注。

工務局指出，道路基金主要用於市府養護工程處維管全市15米以上道路及附屬設施的養護，明年增加預算將可規畫更多專案性路面更新及人行環境優化，確保用路人安全。

議員凌濤表示，他近期提案修改桃園市管挖條例，就是希望改善桃園道路品質，相關條例預計明年上半年完成修法，屆時道路修復管理費及道路修復費收費標準都會提高，也希望幫助市府減少道路修繕費用。

桃園 議員 人行道 財劃法

延伸閱讀

批國民黨先進罵日本恐面臨黨紀？ 凌濤：我覺得不會

藍營同志罵「友台」高市早苗 凌濤喊看不懂：無法接受一天到晚罵日本

鄭文燦對2026 「心如止水」？ 凌濤：無風不起浪、端看賴清德態度

鄭黃會登場 凌濤：2024最大的痛就是藍白沒合

相關新聞

竹科人口成長交通塞爆 楊文科：經國大橋本月發包增車道分流

科技業成長，帶動竹科產值，讓新竹縣躍升為全台三冠王，也帶動竹北、湖口、竹東人口，不過竹科塞車問題嚴重，尖峰時段塞車，連高...

「人人犬舍」第二批156隻品種犬 動防所公告認養活動周六登場

苗栗縣「人人犬舍」事件收容犬隻，繼上月19日辦理首批85隻犬認養，當天認養率高達6成，最後悉數送養成功，動防所今天公告本...

自來水如噴泉！鯉魚潭40公分過橋管破管 台水急調度4戶受影響停水

苗栗縣鯉魚潭水庫供應銅鑼鄉中平及公館鄉自來水的直徑40公分管線，今天下午在中平大橋突然破管，自來水有如噴泉，台灣自來水公...

生技董事林榮錦回饋家鄉 捐贈苗縣府1500劑流感疫苗

晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦捐贈縣府1500劑流感疫苗，價值上百萬元。縣長鍾東錦今下午頒發感謝狀，肯企業回饋社會。縣府表示，...

竹縣廚餘養豬配合中央 明年底全面轉用飼料…轉型期加強查核、監控

針對非洲豬瘟中央災害應變中心今日召開第53次會議中，宣布原則全面禁用廚餘養豬，但給予1年轉型最後期限，副縣長陳見賢在線上...

桃園年砸數億元修路市民無感 明年度道路基金預算遭擱置

桃園市明年度道路基金預算增加5.6億元，但全市道路經常反覆開挖、顛簸不平，民代質疑市府道路養護品質不佳，昨在議會動議擱置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。