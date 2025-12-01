桃園年砸數億元修路市民無感 明年度道路基金預算遭擱置

桃園市明年度道路基金預算增加5.6億元，但全市道路經常反覆開挖、顛簸不平，民代質疑市府道路養護品質不佳，昨在議會動議擱置通過。工務局強調，桃園物流業發達、交通運量持續攀高，眾多道路將整體更新，會再向議員釋疑。

桃園市議會昨聯席審查工務局明年度總預算，其中，道路基金預算編列16億1032萬元，主要用於例行性坑洞巡修、公共設施修繕、專案道路更新及人行道改善等工程。議員陳雅倫質疑，明年度道路基金預算增加逾5億元，相關經費逐年成長，市民感受到的卻是反覆開挖、修補不佳、坑坑洞洞、顛簸難行的道路，到底預算執行與審查機制是否真正落實？

陳雅倫說，動輒十幾億的道路工程經費，相關單位僅以一頁簡單資料回覆，說不清經費流向、道路養護評估、改善成效紀錄等內容，不僅不利審查，更無法對市民負責。因此她動議擱置該預算，並在無人反對下通過。

工務局回應，過去囿於預算有限，每年僅能專案更新部分破損較嚴重路段，但桃園物流業發達，工業與生活交通運量也持續攀高，眾多道路將進入整體更新階段；適逢財劃法修法，市府將可大幅增加對公共建設的挹注。

工務局指出，道路基金主要用於市府養護工程處維管全市15米以上道路及附屬設施的養護，明年增加預算將可規畫更多專案性路面更新及人行環境優化，確保用路人安全。

議員凌濤表示，他近期提案修改桃園市管挖條例，就是希望改善桃園道路品質，相關條例預計明年上半年完成修法，屆時道路修復管理費及道路修復費收費標準都會提高，也希望幫助市府減少道路修繕費用。