竹科人口成長交通塞爆 楊文科：經國大橋本月發包增車道分流

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
經國大橋是竹北到竹科的重要路廊，尖峰時段總是塞車。記者郭政芬／攝影
經國大橋是竹北到竹科的重要路廊，尖峰時段總是塞車。記者郭政芬／攝影

科技業成長，帶動竹科產值，讓新竹縣躍升為全台三冠王，也帶動竹北、湖口、竹東人口，不過竹科塞車問題嚴重，尖峰時段塞車，連高速公路塞到動彈不得。對此，新竹縣長楊文科回應，經國大橋是大新竹重要路廊，其改善工程將於本月發包，增部分車道與汽機車分流措施，可舒緩車流。

新竹交通議題備受關注。由於多個科技園區聚集，就業人口眾多，每逢上下班，竹科、新竹工業區、台元科技園區等塞車熱點常回堵。住在竹北的工程師黃之齊表示，上下班時間幾乎成了每日挑戰，下雨更陷入嚴重壅塞，明明才幾公里，卻要花快1個小時。

楊文科坦言，隨著竹科持續擴張，就業人口大增，整體交通已快到承載極限。他上任後盤點多項交通瓶頸，決心打通重要節點。其中，台一線替代道路（新豐至新竹段）已動工，截至11月底工程進度約3成，預計2027年4月完工。此外，經國大橋是竹北到竹科的重要路廊，將新增部分車道與汽機車分流措施，預計年底前將辦理工程發包。

楊文科表示，新竹縣到竹市、竹科都得跨過頭前溪，除了經國橋即將改善、台一線「斷頭橋」也動工連接，未來還將增設跨越頭前溪的「科技大橋」，這是為了因應台知園區與竹科三期開發的交通需求，並強化兩園區間之聯繫，縣府正做可行性評估的期末報告，預計年底完成，明年將分期向中央爭取經費。

另外，長年塞車的國道1號新竹路段，影響到國道主線與進出口運作。中央計畫明年動工楊梅至頭份段拓寬，預計將再增設車道，可提升整體運輸效能，預計2031年完工。

新竹縣長楊文科坦言，隨著竹科發展蓬勃，就業人口增加，交通負荷已接近極限，他上任後盤點多項交通，勢必要打通節點。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科坦言，隨著竹科發展蓬勃，就業人口增加，交通負荷已接近極限，他上任後盤點多項交通，勢必要打通節點。記者黃羿馨／攝影

