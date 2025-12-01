快訊

中央補助款縮水苗栗原民處預算少1734萬 鍾東錦抱歉承諾補救

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府原住民族及族群發展處因中央補助款大減6700多萬元，明年預算縮水1734萬元，議員楊文昌等人今天批評衝擊原鄉基礎建設等。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府原住民族及族群發展處因中央補助款大減6700多萬元，明年預算縮水1734萬元，議員楊文昌等人今天批評衝擊原鄉基礎建設等。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府原住民族及族群發展處因中央補助款大減6700多萬元，明年預算縮水1734萬元，議員楊文昌等人今天批評衝擊原鄉基礎建設等，縣長鍾東錦第一時間錯愕，表示抱歉也會補救。

縣府主計處依財政收支劃分法，明年獲配中央統籌分配稅款增加130餘億元，但一般性補助款及計畫型補助款，仍未能明確，目前正盤點影響金額，原住民議員楊文昌、劉美蘭今天議會總質詢，表示新的財劃法中央補助，原民處明年大幅減少6723萬元，縣款增加4989萬元，原民處明年預算不增反減，比今年縮水1734萬元。

楊文昌說，中央明年總預算草案歷年來最高，但中央還在喊窮，原民處的經費約8成靠中央補助，勢必嚴重限縮業務，包括特色道路、部落對外聯絡道路等基礎建設，還有宜居部落計畫、部落文化建設友善空間、原住民族家庭服務中心等項目，都受到衝擊。

他舉例指出，他跟劉美蘭幾乎天天都會碰到原鄉路面殘破，修了又壞，根本做不完，尤其是泰安鄉幅員廣闊，類似的基礎建設被刪減經費，一些落大水就發生災害，及許多還沒有水泥路面的道路，改善恐怕捉襟見肘。

鍾東錦答詢時表達抱歉，鍾東錦表示，縣府總預算有增加，他沒有意注意到原民處預算比去年減少，他承諾原民處明年預算至少保障到與今年一樣多，他認為追加一定會比今年多，但現在施政很麻煩是不確定性，中央一般性及計畫型補助款，只會減不會增，所以只能用縣款來補。

主計處指出，縣府正在盤點各局處缺口，中央一般性及計畫型補助款一定會減少，因此當初籌編明年預算時，就預留統籌分配款的部分經費，就缺口急迫性、需求性，盤點追加補足。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處因中央補助款大減6700多萬元，明年預算縮水1734萬元，議員楊文昌等人今天批評衝擊原鄉基礎建設等。圖／取自苗栗縣議會直播
苗栗縣政府原住民族及族群發展處因中央補助款大減6700多萬元，明年預算縮水1734萬元，議員楊文昌等人今天批評衝擊原鄉基礎建設等。圖／取自苗栗縣議會直播

補助款 原住民族 鍾東錦 財政收支劃分法

