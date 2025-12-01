快訊

全台僅4地區倖免！全聯鯛魚排驗出禁藥流向18縣市 1.3萬片已賣出

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

桃市府聯合餐飲工會設備商執行油煙防制 油煙陳情案減5.2%

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府今年推動餐飲油煙防制計畫，油煙相關陳情較去年同期下降5.2%。圖／桃園市環保局提供
桃市府今年推動餐飲油煙防制計畫，油煙相關陳情較去年同期下降5.2%。圖／桃園市環保局提供

桃市府今年推動餐飲油煙防制計畫，油煙相關陳情較去年同期下降5.2%，451家餐飲店家中有319家完成設備裝設，裝設率達70.7%。環保局表示，市府結合餐飲業職業工會與防治設備商共同合作，透過技術輔導及多元宣導協助業者掌握「裝得對、開得起、維護好」三大要領，盼大幅提升治理效率。

環保局長顏己喨指出，今年1月至10月環保局已主動輔導451家餐飲店家，其中319家完成設備裝設。輔導內容涵蓋檢視排風量是否足夠、濾材是否定期更換、定期保養等項目，協助店家確保設備真正「有裝設、有開機、有維護」。統計顯示，今年前10個月的油煙相關陳情較去年同期總體下降5.2%，社區空氣品質已明顯改善。

環保局表示，餐飲業職業工會會員多為小吃店、麵店、自助餐等自營業者，與鄰里關係最為密切。藉由三方合作，油煙防制觀念得以從根本傳入廚房場域，不僅能降低民眾陳情率，也能讓營運更順暢。

設備商方面，也以「教育訓練」為核心的合作模式，透過展示組現場示範與實例分享，讓業者看得到設備如何運作、聽得懂要怎麼維護，協助避免設備無效運轉，也能避免後續因不符規定而受罰。

環保局強調，在法規執行面將持續落實，餐飲業者若違反「桃園市餐飲業空氣汙染防制設施管理自治條例」，將被限期30日內改善；未改善者將依法裁處5000元以上罰鍰，並得按次連續處罰。

環保局長 餐飲業 職業工會

延伸閱讀

基隆自來水遭油汙染案市府開罰50萬 台水：要向環保局洽詢裁罰理由

桃市府推龍元宮舊城再生 劉熒隆爭取街廓改造拚龍潭觀光

基隆自來水有油味 環保局開罰台水公司50萬元

台南市城西掩埋場起火 環保局：未波及石棉瓦堆置區

相關新聞

中央補助款縮水苗栗原民處預算少1734萬 鍾東錦抱歉承諾補救

苗栗縣政府原住民族及族群發展處因中央補助款大減6700多萬元，明年預算縮水1734萬元，議員楊文昌等人今天批評衝擊原鄉基...

桃市府聯合餐飲工會設備商執行油煙防制 油煙陳情案減5.2%

桃市府今年推動餐飲油煙防制計畫，油煙相關陳情較去年同期下降5.2%，451家餐飲店家中有319家完成設備裝設，裝設率達7...

綠鬣蜥人侵初期警報 苗栗縣爭取專職獵除鞏固最北邊防線

苗栗縣今年爆量移除30隻外來種綠鬣蜥，縣府研判是入侵早期階段，爭取林業保育署比照埃及聖䴉模式，從支援改為專職由合作獵人獵...

竹市微型電動二輪車肇事率攀升 警加強執法宣導

微型電動二輪車因其年滿14歲即可騎乘且無需駕照等優勢，近年在台灣成為銀髮族、未成年人、外籍移工及家庭主婦等族群的主要代步...

新竹果菜市場老舊 明年規畫改善空調

桃園南門市場大火殷鑑，民進黨市議員劉康彥發現新竹果菜市場地下室空調長期未更換，呼籲市府應盤點全棟老舊線路、消防設備，市府...

桃園26處商圈預算800萬元 議員指無助推動發展

桃園市26處商圈，議員批市府補助預算年年維持800萬元，平均每個商圈不到30萬，連辦一場像樣活動都不夠，有如自廢武功，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。