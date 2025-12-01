桃市府聯合餐飲工會設備商執行油煙防制 油煙陳情案減5.2%

桃市府今年推動餐飲油煙防制計畫，油煙相關陳情較去年同期下降5.2%，451家餐飲店家中有319家完成設備裝設，裝設率達70.7%。環保局表示，市府結合餐飲業職業工會與防治設備商共同合作，透過技術輔導及多元宣導協助業者掌握「裝得對、開得起、維護好」三大要領，盼大幅提升治理效率。

環保局長顏己喨指出，今年1月至10月環保局已主動輔導451家餐飲店家，其中319家完成設備裝設。輔導內容涵蓋檢視排風量是否足夠、濾材是否定期更換、定期保養等項目，協助店家確保設備真正「有裝設、有開機、有維護」。統計顯示，今年前10個月的油煙相關陳情較去年同期總體下降5.2%，社區空氣品質已明顯改善。

環保局表示，餐飲業職業工會會員多為小吃店、麵店、自助餐等自營業者，與鄰里關係最為密切。藉由三方合作，油煙防制觀念得以從根本傳入廚房場域，不僅能降低民眾陳情率，也能讓營運更順暢。

設備商方面，也以「教育訓練」為核心的合作模式，透過展示組現場示範與實例分享，讓業者看得到設備如何運作、聽得懂要怎麼維護，協助避免設備無效運轉，也能避免後續因不符規定而受罰。

環保局強調，在法規執行面將持續落實，餐飲業者若違反「桃園市餐飲業空氣汙染防制設施管理自治條例」，將被限期30日內改善；未改善者將依法裁處5000元以上罰鍰，並得按次連續處罰。