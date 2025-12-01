快訊

全台僅4地區倖免！全聯鯛魚排驗出禁藥流向18縣市 1.3萬片已賣出

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

桃市府推龍元宮舊城再生 劉熒隆爭取街廓改造拚龍潭觀光

桃園電子報／ 桃園電子報

134855AXAA e1764565815311
桃園市府規畫推動龍潭區龍元宮舊城再生計畫，地方盼再造舊城觀光。圖：曾增勳攝

桃園市都市發展局執行桃園景福宮舊城再生計畫一改周邊景觀，龍潭區地方及民代力推建廟200年歷史的龍元宮舊城再生計畫，希望市政府在龍元宮周邊停車空間改善下，推動舊城再生工程，重塑龍元宮街廓新貌，都發局今(1)日表示，市府已針對龍元宮商圈進行人行環境改善盤點，預計明年上半年完成舊城再生盤點規畫，進一步執行龍潭老城區再造「改頭換面」。

S 91127841AAXA
市府透過執行龍元宮周邊街廓舊城再生計畫，將龍元宮周遭路幅、行車動線、人行空間及攤集等一併重新規畫改造。圖：曾增勳攝

國民黨市議員劉熒隆表示，市府在全市率先執行景福宮街廓改造一改周邊街廓雜亂面貌，獲在地居民認同，龍元宮為龍潭信仰中心，以往龍元宮商圈街廓人、車行及攤集問題為地方詬病，市府舊城再生計畫中，龍潭老街區改造可以龍元宮廟埕為商圈發展中心規畫，市府如今允諾解決當地停車不足配套，希望透過執行龍元宮周邊街廓舊城再生計畫，將龍元宮周遭路幅、行車動線、人行空間及攤集等一併重新規畫改造， 推動未來創造更多遊客觀光發展。

都發局長江南志表示，市府推動舊城再生秉持「修舊如舊」原則，保留街區原貌與歷史肌理，景福宮周邊街區改造即是保留原有建築立面，移除雜亂構件與不合時宜的裝設，恢復建築原貌，針對龍潭舊城再生及人本街區改造，未來龍潭老城區規畫將比照研擬合適改善方式，兼顧歷史風貌與都市美學。市府目前針對北龍、東龍、南龍及龍元路一帶進行人行環境盤點，未來將整合各局處資源，推動龍元宮以人為本的舊城再生願景。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃市府推龍元宮舊城再生 劉熒隆爭取街廓改造拚龍潭觀光

延伸閱讀：

  1. 中壢火車站疑現偷拍色狼 連2日同時段、地點撞見網友氣炸
  2. 【有片】愛不到就毀掉？平鎮痴情男3度狠撞機車 女子友人、電桿慘遭殃

桃園 建築

延伸閱讀

桃園龍潭警靜桃聯合稽查取締噪音車 年度告發率58%

龍潭警維護民眾生活品質 靜桃專案強勢取締噪音車 

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

龍潭警摸黑幫找手機 少女開機見1照片感動落淚 

相關新聞

中央補助款縮水苗栗原民處預算少1734萬 鍾東錦抱歉承諾補救

苗栗縣政府原住民族及族群發展處因中央補助款大減6700多萬元，明年預算縮水1734萬元，議員楊文昌等人今天批評衝擊原鄉基...

桃市府聯合餐飲工會設備商執行油煙防制 油煙陳情案減5.2%

桃市府今年推動餐飲油煙防制計畫，油煙相關陳情較去年同期下降5.2%，451家餐飲店家中有319家完成設備裝設，裝設率達7...

綠鬣蜥人侵初期警報 苗栗縣爭取專職獵除鞏固最北邊防線

苗栗縣今年爆量移除30隻外來種綠鬣蜥，縣府研判是入侵早期階段，爭取林業保育署比照埃及聖䴉模式，從支援改為專職由合作獵人獵...

竹市微型電動二輪車肇事率攀升 警加強執法宣導

微型電動二輪車因其年滿14歲即可騎乘且無需駕照等優勢，近年在台灣成為銀髮族、未成年人、外籍移工及家庭主婦等族群的主要代步...

新竹果菜市場老舊 明年規畫改善空調

桃園南門市場大火殷鑑，民進黨市議員劉康彥發現新竹果菜市場地下室空調長期未更換，呼籲市府應盤點全棟老舊線路、消防設備，市府...

桃園26處商圈預算800萬元 議員指無助推動發展

桃園市26處商圈，議員批市府補助預算年年維持800萬元，平均每個商圈不到30萬，連辦一場像樣活動都不夠，有如自廢武功，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。