綠鬣蜥人侵初期警報 苗栗縣爭取專職獵除鞏固最北邊防線

苗栗縣今年爆量移除30隻外來種綠鬣蜥，縣府研判是入侵早期階段，爭取林業保育署比照埃及聖䴉模式，從支援改為專職由合作獵人獵槍移除，堅壁清野防堵往北擴散危害。

綠鬣蜥因屬於變溫動物，沒有冬眠也無法越冬，苗栗縣成為氣候天然界線，但暖化的趨勢往北擴散，2020年首次通報綠鬣蜥足跡，至目前共移除49隻，後來每年都是零星個位數，今年爆量已達30隻，集中在頭份市下興里、新華里及土牛里，中港溪流域及支流流東溪、北坑溝。

縣府農業處研判苗栗處於綠鬣蜥入侵早期階段，還沒有形成穩定族群，牠們可能從南部野化熱區隨菜車或貨車棧板夾帶進入，2023年就曾當場查獲2隻綠鬣蜥藏在菜車內。

農業處指出，綠鬣蜥經常棲息在樹梢高處，套索捕捉有難度，今年僅移除4隻，2隻由民眾捕獲交付，林保署支援獵人移除24隻，占了絕大多數，也相對有效，綠鬣蜥危害生態，防治是全國共通議題，苗栗縣是最北邊的防線，有必要進一步鞏固，爭取林保署合作獵人專職獵除。