新竹果菜市場老舊 明年規畫改善空調

桃園南門市場大火殷鑑，民進黨市議員劉康彥發現新竹果菜市場地下室空調長期未更換，呼籲市府應盤點全棟老舊線路、消防設備，市府回應明年編列1200萬元預算，辦理改善提升安全。

新竹果菜市場1991年營運至今，劉康彥說，建築物老舊，現在只要有大型車輛上到2樓，都會有晃動感，市場10年內陸續完成耐震補強等翻新，但關鍵的地下室空調一直沒有改善，每到夏天消費者買東西很不舒適，做生意的攤商也很辛苦。

劉康彥呼籲市府應重視，盡速協助新竹果菜市場汰換地下室空調，近期桃園南門市場發生大火，疑似與冰箱電線走火有關，因此盤點和修理全棟老舊線路及消防設備很重要。

市府產發處說，果菜市場為市民採買的重要場所，明年編列1200萬元，更新地下一樓通風設備及老舊空調主機，一、二樓噴霧系統與照明設備，汰換老舊電線及火災警報設備等，另編列150萬元辦理警衛室屋頂防水工程，提升建物結構與使用安全。