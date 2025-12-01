桃園26處商圈預算800萬元 議員指無助推動發展

桃園市26處商圈，議員批市府補助預算年年維持800萬元，平均每個商圈不到30萬，連辦一場像樣活動都不夠，有如自廢武功，市府經發局回應，將評估是否增加年度預算，也會輔導商圈向中央爭取補助資源。

近年來桃園市商圈，從17處增加到26處，議員林政賢發現許多商圈面臨建設老舊、招牌雜亂、停車困難等問題，但不只經發局補助預算沒增加，年年維持800萬元，更整整2年沒辦跨縣市商圈交流活動，相較新竹、台中、高雄等縣市都有辦，桃園宛如自廢武功。

林政賢呼籲，市府應將補助預算提高到至少1200萬元，專款專用於特色活動、夜市燈光、招牌整頓等項目，也應鬆綁舊城區容積獎勵，加速市容更新，加強硬體設施和停車空間。

議員許家睿、彭俊豪認為如果只是一次性刺激消費，對於商圈長遠發展未必有幫助，商圈最常面對街景改善、停車、騎樓整平、招牌管理等問題，經發局若沒有跨局處整合與長期規畫，單純增加補助，無助改善根本問題。

經發局長張誠說，今年商圈補助預算仍維持800萬元，每案補助20萬元至50萬元不等，符合「一商圈一特色」目標，經發局將評估明年度是否增加預算，並輔導商圈向中央爭取經濟部「活絡商圈補助」、「商圈美學設計加值」等計畫。

都發局長江南志指出，市長張善政上任後對舊城區和車站周邊非常重視，目前正啟動舊城再生計畫和桃園大車站計畫，檢討車站周邊到舊城區的開發策略，不只容積獎勵，也包含容積調派等重要措施。