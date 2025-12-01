星期評論／苗栗台72線延伸建不建 公路局講清楚

苗栗縣台72線接台61線的「最後一哩路」工程，逾300人陳情反對而暫緩，短短半個月，地方迅速累積5288份支持連署，民意壓倒性逆轉。不論是否興建，公路局都不應以「無共識」為由按下暫停鍵，更不能迴避對地方完整說明。

行政院1992年核定台72線，規畫東接台3線、西連台61線，構成苗栗縣「九宮格」快速道路路網。然而當年因地方反對，西側僅興建至後龍鎮台1線，與台61線僅剩3公里之隔，使台72線成為全台12條東西向快速道路中，唯一未能直接銜接南北向國道1號、國道3號或台61線的路段。

隨時空需求變化，公路局2018年重啟延伸可行性，2021年核定，並縮減至兩個候選路線。今年11月8日辦理路線定案前說明會時，突然出現300多份反對陳情，公路局據此認為「地方無共識」而暫緩，地方譁然。其後地方迅速反制，11月25日完成5288份支持興建連署，由縣長鍾東錦正式轉達中央。

值得注意的是，縣府至今仍無法取得那300多份陳情內容，資訊不透明引發揣測。當年地方反對的主因，是初版規畫採用路堤，將農地一分為二造成阻隔，因此遭強烈抗爭而擱置。然而公路局此次提出的版本已改為全線高架、長3.4公里、經費約96億元，盡量降低土地切割問題，地方也普遍認為可接受。

後龍鎮長謝清輝形容此案是「打通任督二脈」；鍾東錦則指出，延伸工程不但能改善山線、海線交通，也能強化近年積極推動的明德水庫、好望角等新景點串聯，搭配大湖、泰安等既有觀光路廊，完整路網更有助區域旅遊與產業發展。

此案為近百億元級重大建設，地方引頸期盼，公路局卻因一紙「300人反對」而踩煞車，讓縣府與地方表達困惑，甚至質疑公路局恐無意興建，「陳情」只是託詞。

無論最終決策如何，公路局都應回應5288份支持民意，清楚說明評估過程，以及政策考量，給地方一個透明、可被信服的答案。