快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／苗栗台72線延伸建不建 公路局講清楚

聯合報／ 本報記者范榮達

苗栗縣台72線接台61線的「最後一哩路」工程，逾300人陳情反對而暫緩，短短半個月，地方迅速累積5288份支持連署，民意壓倒性逆轉。不論是否興建，公路局都不應以「無共識」為由按下暫停鍵，更不能迴避對地方完整說明。

行政院1992年核定台72線，規畫東接台3線、西連台61線，構成苗栗縣「九宮格」快速道路路網。然而當年因地方反對，西側僅興建至後龍鎮台1線，與台61線僅剩3公里之隔，使台72線成為全台12條東西向快速道路中，唯一未能直接銜接南北向國道1號、國道3號或台61線的路段。

隨時空需求變化，公路局2018年重啟延伸可行性，2021年核定，並縮減至兩個候選路線。今年11月8日辦理路線定案前說明會時，突然出現300多份反對陳情，公路局據此認為「地方無共識」而暫緩，地方譁然。其後地方迅速反制，11月25日完成5288份支持興建連署，由縣長鍾東錦正式轉達中央。

值得注意的是，縣府至今仍無法取得那300多份陳情內容，資訊不透明引發揣測。當年地方反對的主因，是初版規畫採用路堤，將農地一分為二造成阻隔，因此遭強烈抗爭而擱置。然而公路局此次提出的版本已改為全線高架、長3.4公里、經費約96億元，盡量降低土地切割問題，地方也普遍認為可接受。

後龍鎮長謝清輝形容此案是「打通任督二脈」；鍾東錦則指出，延伸工程不但能改善山線、海線交通，也能強化近年積極推動的明德水庫、好望角等新景點串聯，搭配大湖、泰安等既有觀光路廊，完整路網更有助區域旅遊與產業發展。

此案為近百億元級重大建設，地方引頸期盼，公路局卻因一紙「300人反對」而踩煞車，讓縣府與地方表達困惑，甚至質疑公路局恐無意興建，「陳情」只是託詞。

無論最終決策如何，公路局都應回應5288份支持民意，清楚說明評估過程，以及政策考量，給地方一個透明、可被信服的答案。

延伸閱讀

地方憂通霄碳封存試驗影響環境 鍾東錦：嚴格把關

通霄碳封存場案爭議 苗栗縣政府：讓科學說話、保障民眾權益

稱鍾東錦是勵志故事 鄭麗文：國民黨將提名他競選連任　

大矽谷卡關？鍾東錦直言找不到爹娘 批中央沒有部會要承擔責任

相關新聞

新竹果菜市場老舊 明年規畫改善空調

桃園南門市場大火殷鑑，民進黨市議員劉康彥發現新竹果菜市場地下室空調長期未更換，呼籲市府應盤點全棟老舊線路、消防設備，市府...

桃園26處商圈預算800萬元 議員指無助推動發展

桃園市26處商圈，議員批市府補助預算年年維持800萬元，平均每個商圈不到30萬，連辦一場像樣活動都不夠，有如自廢武功，市...

星期評論／苗栗台72線延伸建不建 公路局講清楚

苗栗縣台72線接台61線的「最後一哩路」工程，逾300人陳情反對而暫緩，短短半個月，地方迅速累積5288份支持連署，民意...

通霄碳封存場案爭議 苗栗縣政府：讓科學說話、保障民眾權益

中油公司在苗栗縣通霄鐵砧山推動碳封存跨部會試驗計畫，近日引發地方疑慮，縣政府今天回應，認為鄉親對安全性與資訊不足，籲請「...

改善公墓空間不足、散葬情形 竹縣五峰大隘第1公墓納骨牆今啟用

新竹縣五峰鄉長期面臨公墓空間不足、散葬情形與環境維護不易等問題，縣府斥資2519萬元打造五峰鄉大隘村第一公墓納骨牆，設置...

「晴天變陰天以為烏雲」桃園工廠大火釀嚴重空汙 網驚：飛機上都看到

桃園市蘆竹區電纜回收廠上午7時發生火警，黑色濃煙直衝天際、惡臭撲鼻，桃園市政府環保局與消防局示警下風處區域為空氣品質影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。