竹縣五峰公墓納骨牆啟用 融入部落山景文化意象

中央社／ 新竹縣30日電

竹縣府表示，五峰鄉因公墓空間不足推動改善，大隘村第一公墓納骨牆今天啟用，此次設有1080個骨灰櫃位及216個骨骸櫃位，並融合部落自然山景，營造具文化深度的追思空間。

新竹縣政府發布新聞資料指出，縣府推動原鄉殯葬設施改善，今天在五峰鄉大隘村第一公墓舉行納骨牆落成啟用暨祖先入厝祈福儀式，打造兼具文化與環境意象的公園化安葬空間。

新竹縣長楊文科說，五峰鄉長期面臨公墓空間不足、散葬情形與環境維護不易等問題，工程完工後，不僅補足安葬空間、大幅改善整體環境品質，符合現代殯葬政策，提供民眾更安心、舒適的祭祀空間。

民政處表示，這次工程設置1080個骨灰櫃位及216個骨骸櫃位，並打造公園化納骨牆，融入泰雅族、賽夏族圖騰意象等，跳脫傳統樓塔式建築，營造與山林融為一體、具文化深度的追思空間。

縣府指出，此案融入文化象徵、景觀等，讓公墓不再是陰暗或忌諱之地，而成為明亮、開放、讓思念自在流動的公共空間。

公墓 新竹 泰雅族

