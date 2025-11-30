地方憂通霄碳封存試驗影響環境 鍾東錦：嚴格把關

中油公司在通霄鐵砧山推動碳封存跨部會試驗計畫，地方憂環境受影響，苗栗縣長鍾東錦今天說，已要求中油在未有充分溝通並取得地方理解前，勿進行任何工程，縣府嚴格把關。

苗栗縣政府今天發布新聞資料指出，日前無黨籍立委陳超明邀集相關單位進行考察，鄉民、里長與鎮公所代表反映，中油未事前建立溝通管道，對地質安全、工程內容與技術流程的說明不夠完整，憂計畫可能「未告知即進行」，恐影響環境與有安全疑慮。

鍾東錦表示，已要求中油，在未充分溝通並取得地方理解與信任之前，不要進行任何工程、示範、鑽探、設備移入等，同時中油也要提出具體可行的「地方溝通計畫」。

他說，此計畫應包含事前告知制度、公開說明會、監測資訊公開、地方共同監督機制與里民回應管道，並事前通報縣府及鎮公所，確保所有資訊透明且可追溯。

鍾東錦指出，若中油未能改善溝通、無法取得地方信任，他將支持地方要求中央暫緩計畫；縣府將以民眾安全為最高原則，以科學與公開透明為基礎，嚴格把關全案。