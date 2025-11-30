通霄碳封存場案爭議 苗栗縣政府：讓科學說話、保障民眾權益

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
中油規畫在苗栗鐵砧山天然氣專區設置首例碳封存場址，引發地方疑慮，縣府籲請「讓科學說話、保障民眾權益」。本報資料照片
中油公司在苗栗縣通霄鐵砧山推動碳封存跨部會試驗計畫，近日引發地方疑慮，縣政府今天回應，認為鄉親對安全性與資訊不足，籲請「讓科學說話、保障民眾權益」。

聯合報今天專題報導，苗栗鐵砧山碳封存場址案備受地方關心，縣長鍾東錦表示，縣府已第一時間掌握民意，並高度重視鄉親對安全性與資訊不足的疑慮。他強調，中央政策要在地方落實，程序與科學都必須說清楚、講明白，在地方尚未充分理解、資訊尚未透明之前，工程推動應保持審慎，確保地方能放心與信任。

鍾東錦指出，立委陳超明今年11月17日邀集農經考察現地會勘中，鄉親、里長與鎮公所代表普遍反映，中油未事前建立溝通管道，對地質安全、工程內容與技術流程的說明也不夠完整，部分居民擔心計畫可能「未告知即進行」，引發地方不安。鍾

他完全理解，縣府會與鄉親站在一起，中央與事業單位有義務充分尊重地方感受，要求中油，在尚未充分溝通並取得地方理解與信任之前，不要進行任何工程、示範、鑽探、設備移入，或其他足以引發疑慮的行為。

同時，中油必須提出一套具體可行的地方溝通計畫，包含事前告知制度、公開說明會、監測資訊公開、地方共同監督機制與里民回應管道，並事前通報縣府及鎮公所，確保所有資訊透明且可追溯。

中油 溝通 鍾東錦

