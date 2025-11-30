改善公墓空間不足、散葬情形 竹縣五峰大隘第1公墓納骨牆今啟用

新竹縣五峰鄉長期面臨公墓空間不足、散葬情形與環境維護不易等問題，縣府斥資2519萬元打造五峰鄉大隘村第一公墓納骨牆，設置1080個骨灰櫃位及216個骨骸櫃位，於今舉行落成啟用暨祖先入厝祈福儀式，該工程不僅成功打造兼具文化與環境意象的公園化安葬空間，更於今年獲縣府優良公共工程「金竹獎」建築工程類特優肯定，成為縣內推動殯葬設施革新的亮點案例。

縣長楊文科說，該工程完工後不僅補足安葬空間、大幅改善整體環境品質，更符合現代殯葬政策，提供族人更安心與舒適的祭祀空間。未來縣府將持續依據需求推動相關改善計畫，打造更尊重生命、文化共融且兼具環境品質的公共空間，讓原鄉居民享有更優質、更安心的殯葬服務。

民政處說明，該工程以「低量體、景觀式、公園化」為核心理念打造公園化納骨牆，全面融入泰雅族、賽夏族圖騰意象與十八兒部落自然山景，跳脫傳統樓塔式建築，營造與山林融為一體、具文化深度的追思空間。

公墓更新工程自去年2月開工，總經費2519萬元，中央補助1350萬元、縣府補助650萬元，其餘由五峰鄉公所自籌。該工程從設計到施工皆以原鄉文化脈絡為核心，不僅著重空間規劃與結構安全，也將文化象徵、景觀及生活需求納入考量，成功打造兼具功能、美感與族群文化特色的公共設施，讓公墓不再是陰暗或忌諱之地，而成為明亮、開放、讓思念自在流動的公共空間。

民政處長陳建淳說明，原鄉地區建設始終是縣府的重要工作之一，五峰鄉大隘第一公墓的全新升級，更展現縣府在尊重文化、友善環境與提升公共服務上的決心。縣府將持續推動「就近治喪」與殯葬友善政策，透過滾動式檢討逐步改善設施、流程與服務品質，使殯葬文化朝向環境永續、空間整體提升的方向邁進。

五峰鄉長秋維書表示，大隘第一公墓納骨牆的落成不僅代表硬體建設完成，更象徵族人對火化與遷葬觀念逐漸轉變，是五峰鄉推動環境提升、尊重生命與慎終追遠的重要一步，期待它成為部落共同守護祖靈、延續文化記憶的新地標。