「晴天變陰天以為烏雲」桃園工廠大火釀嚴重空汙 網驚：飛機上都看到
桃園市蘆竹區電纜回收廠上午7時發生火警，黑色濃煙直衝天際、惡臭撲鼻，桃園市政府環保局與消防局示警下風處區域為空氣品質影響範圍，呼籲中壢、蘆竹、大園3個行政區民眾緊閉門窗、戴口罩。Threads有不少網友目擊桃園天空濃煙密布，驚訝在飛機上、國道1號五楊高架上都看得到，「有點誇張，青埔晴天變陰天」、「一早就烏雲密布」、「板橋都看到」、「飄來新竹縣」。
根據環境部空氣品質監測網觀測資料，桃園市包括觀音、大園、中壢、桃園的空氣品質明顯惡化，桃園測站的監視器影像更拍攝到天空出現「大片黑雲」。
桃園市議員黃瓊慧在Threads提醒民眾注意空汙影響，她表示，桃園蘆竹工廠發生大火，巨量黑煙衝天，無人受困。據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，警消全力搶救中。
這場大火造成空汙也引起網友議論，有網友在飛機上直擊濃煙竄天，「飛機上也看得到，超可怕」、「黑煙飄很遠了」；其他網友表示，「早上7點多出門，孩子跟我說有一大片烏雲，我說看起來好像不是烏雲，反而像哪裡失火了，離我住家大概兩公里」、「黑煙往新屋觀音飄了，中壢看得到海邊方向黑黑的」、「一早去上班還以為是變陰天要下雨」、「煙飄好長」、「飄到大中壢上面」、「在高速公路上拍到」。
也有網友說，「在平鎮山仔頂都看到遠方黑雲密布」、「毒氣沖天啊」、「一邊藍天白雲 一邊黑煙真的滿驚人」、「我剛洗好的衣服都弄到煙味，又要重洗」、「好天氣被蒙上一層灰」、「剛醒來以為是烏雲」、「真的很臭，剛剛開五楊高架上，車窗緊閉、內循環，味道照樣直衝車內」、「在觀音也有看到，還以為是大片烏雲，還在納悶怎麼就中間一條的位置」、「剛剛坐國道客運經過中壢休息站，也看到煙很大」。
