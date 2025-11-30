快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

「晴天變陰天以為烏雲」桃園工廠大火釀嚴重空汙 網驚：飛機上都看到

聯合報／ 記者楊德宜李柏澔／台北即時報導
桃園市蘆竹區電纜回收廠上午7時發生火警，黑色濃煙直衝天際，新北市、新竹縣都有民眾看到天空黑煙如同烏雲。圖／取自Threads「qn_taiwan」
桃園市蘆竹區電纜回收廠上午7時發生火警，黑色濃煙直衝天際，新北市、新竹縣都有民眾看到天空黑煙如同烏雲。圖／取自Threads「qn_taiwan」

桃園市蘆竹區電纜回收廠上午7時發生火警，黑色濃煙直衝天際、惡臭撲鼻，桃園市政府環保局與消防局示警下風處區域為空氣品質影響範圍，呼籲中壢、蘆竹、大園3個行政區民眾緊閉門窗、戴口罩。Threads有不少網友目擊桃園天空濃煙密布，驚訝在飛機上、國道1號五楊高架上都看得到，「有點誇張，青埔晴天變陰天」、「一早就烏雲密布」、「板橋都看到」、「飄來新竹縣」。

根據環境部空氣品質監測網觀測資料，桃園市包括觀音、大園、中壢、桃園的空氣品質明顯惡化，桃園測站的監視器影像更拍攝到天空出現「大片黑雲」。

桃園市議員黃瓊慧在Threads提醒民眾注意空汙影響，她表示，桃園蘆竹工廠發生大火，巨量黑煙衝天，無人受困。據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，警消全力搶救中。

這場大火造成空汙也引起網友議論，有網友在飛機上直擊濃煙竄天，「飛機上也看得到，超可怕」、「黑煙飄很遠了」；其他網友表示，「早上7點多出門，孩子跟我說有一大片烏雲，我說看起來好像不是烏雲，反而像哪裡失火了，離我住家大概兩公里」、「黑煙往新屋觀音飄了，中壢看得到海邊方向黑黑的」、「一早去上班還以為是變陰天要下雨」、「煙飄好長」、「飄到大中壢上面」、「在高速公路上拍到」。

也有網友說，「在平鎮山仔頂都看到遠方黑雲密布」、「毒氣沖天啊」、「一邊藍天白雲 一邊黑煙真的滿驚人」、「我剛洗好的衣服都弄到煙味，又要重洗」、「好天氣被蒙上一層灰」、「剛醒來以為是烏雲」、「真的很臭，剛剛開五楊高架上，車窗緊閉、內循環，味道照樣直衝車內」、「在觀音也有看到，還以為是大片烏雲，還在納悶怎麼就中間一條的位置」、「剛剛坐國道客運經過中壢休息站，也看到煙很大」。

桃園市蘆竹區電纜回收廠發生火警，火勢猛烈。圖／讀者提供
桃園市蘆竹區電纜回收廠發生火警，火勢猛烈。圖／讀者提供

桃園 中壢

延伸閱讀

未抓準距離！中壢男深夜撞路邊車 整車翻覆側躺路中央

桃園26商圈分800萬預算 招牌亂象、停車問題挨批無解

桃園蘆竹工廠火警濃煙衝天際 空氣臭味四溢…市府示警3區：快關窗

全國城鄉局處長論壇 張善政：新興、老舊城區發展並重

相關新聞

「晴天變陰天以為烏雲」桃園工廠大火釀嚴重空汙 網驚：飛機上都看到

桃園市蘆竹區電纜回收廠上午7時發生火警，黑色濃煙直衝天際、惡臭撲鼻，桃園市政府環保局與消防局示警下風處區域為空氣品質影響...

桃園26商圈分800萬預算 招牌亂象、停車問題挨批無解

桃園近年商圈數量從17個成長至26個，不過許多地方面臨招牌雜亂、停車困難等問題，議員也批市府補助預算年年維持800萬元，...

通霄碳封存場回饋獨厚一里 中油：地礦中心發的

中油規畫在苗栗鐵砧山天然氣專區設置首例碳封存場址，引發居民疑慮，並批評回饋金獨厚一里，中油今天喊冤，回饋金不是中油發的，...

苗栗縣中區類親子館半年空檔 縣府規畫托育資源車因應

苗栗縣婦幼館中區托育資源中心類親子館，明年6月將移至苗栗市親子館暨友善育兒空間，承辦托育資源中心的生命之愛文教基金會今年...

新竹果菜市場線路空調老舊議員籲盤整 市府：明年辦理改善工程

新竹果菜市場作為新竹地區的重要蔬果交易樞紐，每天都有不少民眾前來採買，是市民日常採購蔬果的重要批發及零售地點，但民進黨市...

舒華代言桃園觀光 周邊產品瘋搶轉售 市府加印千份抵制

桃園市政府推廣在地觀光，邀請韓國女團i-dle成員舒華擔任大使，周邊產品颳起蒐集旋風，不僅介紹景點的限量小卡搶手，市府免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。