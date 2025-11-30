桃園26商圈分800萬預算 招牌亂象、停車問題挨批無解

桃園近年商圈數量從17個成長至26個，不過許多地方面臨招牌雜亂、停車困難等問題，議員也批市府補助預算年年維持800萬元，平均每個商圈不到30萬，連辦一場像樣活動都不夠。經發局回應，將評估是否增加年度預算，也會輔導商圈向中央爭取補助資源。

議員林政賢表示，桃園商圈近年數量成長幅度超過50%，許多商圈面臨建設老舊、招牌雜亂、停車困難等問題，但不只經發局補助預算沒增加，經發局更整整2年沒辦跨縣市商圈交流活動，相較新竹、台中、高雄等縣市都有辦，桃園宛如自廢武功。

「商圈就是經濟的微血管。」林政賢呼籲，市府應將補助預算提高到至少1200萬元，專款專用於特色活動、夜市燈光、招牌整頓等項目，也應鬆綁舊城區容積獎勵，加速市容更新，加強硬體設施和停車空間，讓桃園26個商圈真正活起來，攤商有錢賺、市民有地方逛，經濟才能起飛。

議員許家睿表示，補助商圈辦理活動促進商機是好事，但如果只是一次性刺激消費，對於商圈長遠發展未必有幫助。議員彭俊豪也說，商圈發展最常面對街景改善、停車、騎樓整平、招牌管理等問題，經發局管理能力有限，若沒有跨局處整合與長期規畫，單純增加補助無助改善根本問題。

經發局長張誠表示，今年商圈補助預算仍維持800萬元，每案補助20萬元至50萬元不等，符合「一商圈一特色」目標有望獲最高補助50萬元，經發局將視商圈成長情形，評估明年度是否增加預算，並輔導商圈向中央爭取經濟部「活絡商圈補助」、「商圈美學設計加值」等計畫。

經發局也表示，將持續改造商圈環境並舉辦特色活動，近期新住民移工商圈美學提升計畫，以桃園後站商圈為核心示範區，逐步完成4大美學改造工程，包括工程帆布藝術、木質圍籬美化、綠鋪彩繪街面及電箱彩繪設計等，配合市府舊城再生計畫，在桃園車站商圈前推出民權路與成功路舊城新浪漫，透過活動吸引遊客重新回到舊城區。

都發局長江南志表示，市長張善政上任後對舊城區和車站周邊非常重視，目前正啟動舊城再生計畫和桃園大車站計畫，檢討車站周邊到舊城區的開發策略，不只容積獎勵，也包含容積調派等重要措施。