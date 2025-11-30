苗栗縣中區類親子館半年空檔 縣府規畫托育資源車因應

苗栗縣婦幼館中區托育資源中心類親子館，明年6月將移至苗栗市親子館暨友善育兒空間，承辦托育資源中心的生命之愛文教基金會今年底將不接續經營，一些婦女憂心半年空檔期，縣府社會處規畫托育資源車因應無縫接軌。

生命之愛文教基金會承辦苗栗縣中區托育資源中心，辦理0至3歲親子活動、研習課程，教玩具、繪本、圖書借還，並外展5鄉鎮育兒指導、二手玩具交換等，基金會與縣府簽約到年底不續接，部分婦女憂心必須遠赴頭份市親子館。

生命之愛文教基金會指出，中區托育資源中心功能預計明年6月就會移往苗栗市親子館，半年的時間很尷尬，且新親子館招標，基金會不一定會得標，因此中區托育資源中心的人力，必須預先規畫，提醒在托育資源中心借書或教玩具有押金的民眾，記得要取回。

此外，基金會在婦幼館承接苗栗縣婦女福利服務中心，明年也沒有得標，苗栗縣南、北區居家托育服務中心、育兒指導服務，及社區公共托育家園，及自辦國小學童課後照顧服務與人員培訓，都還會持續辦理。

縣府社會處表示，生命之愛基金會承接中區托育資源中心，將會規畫托育資源車，服務不會中斷，至於，明年新單位接手的婦女福利服務中心，持續提供婦幼館營運管理及活化服務，辦理研習課程，及培力、輔導參與婦女服務團體，另，婦幼館老舊，明年也有整修改善計畫。

至於苗栗市親子館暨友善育兒空間預計明年6月委外經營開幕，規畫親子遊戲空間、圖書閱覽室、親子課程教室、托育空間，及哺乳室等友善設施，托嬰中心提供0到2歲75名收托，親子館則服務0至12歲兒童。