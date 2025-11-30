快訊

博士憂鬱／期刊發表要求壓頂 倒楣遇拒稿勢必要休學

首爾航太展／韓自製戰機KF-21驚艷 科目流暢非吳下阿蒙

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

聽新聞
0:00 / 0:00

通霄碳封存場回饋獨厚一里 中油：地礦中心發的

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
中油規畫在苗栗鐵砧山天然氣專區設置首例碳封存場址，引發居民疑慮，並批評回饋金獨厚一里，中油今天喊冤。本報資料照片
中油規畫在苗栗鐵砧山天然氣專區設置首例碳封存場址，引發居民疑慮，並批評回饋金獨厚一里，中油今天喊冤。本報資料照片

中油規畫在苗栗鐵砧山天然氣專區設置首例碳封存場址，引發居民疑慮，並批評回饋金獨厚一里，中油今天喊冤，回饋金不是中油發的，而是經濟部地質調查及礦業管理中心，預計今年會修法改進。

聯合報今天專題報導，苗栗鐵砧山碳封存場址案，部分居民反彈，回饋金獨厚場址所在地通霄鎮梅南里，中油澄清說，地礦中心根據礦場繳交權利金，去年修訂辦法，今年初發給礦場所在地回饋金，因此僅有梅南里，中油也被蒙在鼓裡。

中油指出，因不斷有地方反應，地礦中心也發現，今年底會修訂辦法，希望擴大回饋金到影響範圍，至於地方反映去年2月爆裂聲，是因儲氣窖一條洩壓軟管爆裂，當時碳封存場還沒有建置，中油會持續加強溝通。

苗栗縣長鍾東錦對於封存場的態度，強調中油要消除鄉親疑慮，並顧及回饋的前提，二氧化碳封存試驗是國家重大政策，且攸關全球暖化、溫室效應，基於中央、地方一條線，及是地球村一份子，他沒有理由不支持。

中油 碳封存場 鐵砧山

延伸閱讀

稱鍾東錦是勵志故事 鄭麗文：國民黨將提名他競選連任　

大矽谷卡關？鍾東錦直言找不到爹娘 批中央沒有部會要承擔責任

影／苗栗後龍台72接台61工程公路局暫緩 地方5288人連署要求興辦

可疑AI鍾東錦代言「苗栗高山油柑茶」 警偵查假帳號並促影片下架

相關新聞

桃園26商圈分800萬預算 招牌亂象、停車問題挨批無解

桃園近年商圈數量從17個成長至26個，不過許多地方面臨招牌雜亂、停車困難等問題，議員也批市府補助預算年年維持800萬元，...

通霄碳封存場回饋獨厚一里 中油：地礦中心發的

中油規畫在苗栗鐵砧山天然氣專區設置首例碳封存場址，引發居民疑慮，並批評回饋金獨厚一里，中油今天喊冤，回饋金不是中油發的，...

苗栗縣中區類親子館半年空檔 縣府規畫托育資源車因應

苗栗縣婦幼館中區托育資源中心類親子館，明年6月將移至苗栗市親子館暨友善育兒空間，承辦托育資源中心的生命之愛文教基金會今年...

新竹果菜市場線路空調老舊議員籲盤整 市府：明年辦理改善工程

新竹果菜市場作為新竹地區的重要蔬果交易樞紐，每天都有不少民眾前來採買，是市民日常採購蔬果的重要批發及零售地點，但民進黨市...

舒華代言桃園觀光 周邊產品瘋搶轉售 市府加印千份抵制

桃園市政府推廣在地觀光，邀請韓國女團i-dle成員舒華擔任大使，周邊產品颳起蒐集旋風，不僅介紹景點的限量小卡搶手，市府免...

影／苗栗的花海季來了 獅潭仙草花節、銅鑼杭菊生活節開鑼迎客

苗栗縣冬季的賞花時節來了，獅潭鄉的仙草花節今天熱鬧登場，將在3個周休假期共6天推出活動和節目，今天開幕第一天就湧入大批人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。