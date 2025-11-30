通霄碳封存場回饋獨厚一里 中油：地礦中心發的

中油規畫在苗栗鐵砧山天然氣專區設置首例碳封存場址，引發居民疑慮，並批評回饋金獨厚一里，中油今天喊冤，回饋金不是中油發的，而是經濟部地質調查及礦業管理中心，預計今年會修法改進。

聯合報今天專題報導，苗栗鐵砧山碳封存場址案，部分居民反彈，回饋金獨厚場址所在地通霄鎮梅南里，中油澄清說，地礦中心根據礦場繳交權利金，去年修訂辦法，今年初發給礦場所在地回饋金，因此僅有梅南里，中油也被蒙在鼓裡。

中油指出，因不斷有地方反應，地礦中心也發現，今年底會修訂辦法，希望擴大回饋金到影響範圍，至於地方反映去年2月爆裂聲，是因儲氣窖一條洩壓軟管爆裂，當時碳封存場還沒有建置，中油會持續加強溝通。

苗栗縣長鍾東錦對於封存場的態度，強調中油要消除鄉親疑慮，並顧及回饋的前提，二氧化碳封存試驗是國家重大政策，且攸關全球暖化、溫室效應，基於中央、地方一條線，及是地球村一份子，他沒有理由不支持。