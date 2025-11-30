新竹果菜市場線路空調老舊議員籲盤整 市府：明年辦理改善工程

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市議員劉康彥指出，新竹果菜市場地下室空調長期未更換，導致商家和消費者夏天炎熱難耐，另有鑒於桃園南門市場大火，呼籲市府應盤點全棟老舊線路、消防設備。記者王駿杰／攝影
新竹果菜市場作為新竹地區的重要蔬果交易樞紐，每天都有不少民眾前來採買，是市民日常採購蔬果的重要批發及零售地點，但民進黨市議員劉康彥指出，該市場地下室空調長期未更換，導致商家和消費者夏天炎熱難耐。有鑑於桃園南門市場大火，呼籲市府應盤點全棟老舊線路、消防設備；對此，市府表示，已編列1200萬元預算，預計明年度辦理改善工程。

市府產發處指出，果菜市場為市民日常採買的重要場所，市府重視市場環境與安全維護，已於明年度預算中編列1200萬元，預計於明年度辦理相關設施改善工程，期盼市議會能給予支持通過。

改善項目包含更新地下一樓通風設備及老舊空調主機，採用變頻節能系統以提升空氣品質與降溫效能；同步更新一、二樓噴霧系統與照明設備，改善市場明亮度與舒適度；並進行油漆粉刷工程以優化公共空間，同時汰換老舊電線及火災警報設備，強化消防及公共安全。此外，另編列150萬元辦理警衛室屋頂防水工程，以改善滲漏問題，確保建物結構與使用安全。

產發處指出，市府將持續與新竹農產運銷公司保持密切聯繫，依實際使用需求滾動式檢討，研議後續汰換與更新計畫，確保市場營運安全、提供環境舒適，讓攤商與民眾都能安心購物。

劉康彥說，新竹果菜市場位於竹市經國路，10年內陸續完成外牆拉皮粉刷、周邊人行道的整理、屋頂防水、廁所翻修，還有耐震補強等翻新，但關鍵的地下室空調一直沒有改善。地下室主要是賣雞、豬、魚肉等生鮮肉品，但長期沒有大幅度更換空調，每到夏天消費者買東西很不舒服，做生意的攤商也很辛苦。

劉康彥說，市府應重視於明年協助大規模汰換地下室空調，近期桃園南門市場發生大火，疑似與冰箱電線走火有關，因此盤點和修理大菜市全棟老舊線路很重要，還有全棟的消防設備也都需要重新盤整。

此外，大菜市自1991年營運至今，已是1座超過30年的老舊建築物，也因長年載運貨物、水果的重車通過，現在只要有大型車輛上到2樓，現場都會有晃動感，過去雖曾在2015年做過結構補強，但仍需要定期檢查和維護，否則每天有這麼多人在此消費、工作，此事攸關數千人生命安全。

新竹 消費者

