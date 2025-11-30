舒華代言桃園觀光 周邊產品瘋搶轉售 市府加印千份抵制

桃園市政府推廣在地觀光，邀請韓國女團i-dle成員舒華擔任大使，周邊產品颳起蒐集旋風，不僅介紹景點的限量小卡搶手，市府免費刊物「桃園誌」最新一期以舒華為封面，網路拍賣喊價到每本70元。市府表示，轉售雖不違法，但已嚴重影響市民索閱權益，已加印1000本抵制販賣行為。

舒華出身桃園楊梅，在韓國演藝界發展，今年10月擔任桃園市政府觀光大使，走訪大溪老街、小烏來風景區與橫山書法藝術館，打卡照片被製成限量景點介紹小卡，到桃園住宿才能兌換，吸引外縣市粉絲專程趕來。觀光旅遊局表示，旅宿業近期明顯成長，未來還有促進觀光活動，新一波影片近日就會釋出。

桃園市政府最新一期桃園誌以舒華為封面，原本免費的刊物成為民眾瘋搶品項，初版印製2.7萬本已無庫存，坊間有民眾以每本60元到80元價格兜售，一套3張的舒華小卡喊價到650元，再加送封面有舒華的桃園誌。

桃市府表示，「桃園誌」屬非買賣商品，雖然民眾免費取得後即享有所有權，但若有人為轉售而大量索取，不僅違背刊物初衷，也會損及其他讀者權益，偏離市府推動市刊的公共目的。

桃園市新聞處表示，為回應讀者需求，市府決定加印1000本，民眾可於市府後棟1樓志工服務台、桃園火車站旅遊服務中心與高鐵桃園站旅遊服務中心免費索取。另外，刊物響應永續環保，民眾在市府或各大電子書平台，如Readmoo、Hyread和樂天KOBO等也能查閱。