影／苗栗的花海季來了 獅潭仙草花節、銅鑼杭菊生活節開鑼迎客

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題推出銅鑼杭菊生活節，今明兩天安排節目邀大家來賞迷人的花海。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題推出銅鑼杭菊生活節，今明兩天安排節目邀大家來賞迷人的花海。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣冬季的賞花時節來了，獅潭鄉的仙草花節今天熱鬧登場，將在3個周休假期共6天推出活動和節目，今天開幕第一天就湧入大批人潮賞花、打卡、逛市集，花期可長達1個月；銅鑼鄉著名的杭菊也在盛開，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題推出銅鑼杭菊生活節，今明兩天安排節目、市集邀大家來賞迷人的花海。

獅潭鄉的仙草特產聞名，鄉公所2021年首度推出「仙草花節」，連續幾年帶動觀光人潮，成為年度的花海旅遊盛會，人氣愈來愈旺。今年仙草花節仍然在新店村大東勢道路旁的花田舉辦，上、下午都湧現人潮，親子家庭、帶寵物的遊客輕鬆徜徉在粉紫色花的花海中；在地青年和獅潭國中學生打造了「仙氣光窗」、「星仙草花夢境」、「潭語織夢」、「勇敢去愛For Love」、「靈山潤心」5座地景藝術，讓遊客取景打卡、合影。

花海市集從今天11月29日到12月14日，每個周六、日都設攤，舞台表演節目安排今明2天及12月13、14日推出；活動期間的周休假日都有接駁車往返苗栗火車站及會場，平均20分鐘一班

銅鑼鄉是全台最著名的杭菊產地，每年白色、黃色的杭菊花海迷人。今年杭菊生活節以「菊內人」為主題在樟樹村的花田登場，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊等特色，廣邀全國各地遊客在杭菊盛開之際，走進銅鑼找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海魅力。

開幕式由客委會主秘廖育珮、苗栗縣政府秘書長陳斌山、立委沈發惠辦公室主任陳詩弦、議員黃芳椿、羅貴星、陳品安、陳春暖、徐筱菁、翁杰、苗栗農改場副場長鍾國雄、敏實科大校長曾信超、銅鑼鄉公所主秘賴文良及地方代表一同出席並敲響銅鑼。

廖育珮表示，富農農產運銷合作社用心規畫銅鑼杭菊生活節活動，代表地方產業發展進入新局，除物產本身，還結命加工、服務，朝6級化發展，透過小旅行、文創等帶動經濟效益，增進農民收入。

富農農產運銷合作社理事主席陳弘智說明，這項活動首度將杭菊花田美景、客家風土辦桌、透明食安教育結合在同一個活動，不只賞花，而是從產地到餐桌的完整文化旅遊體驗。

陳斌山讚許杭菊生活節結合產、官、學、研資源，更有效率地推廣全台唯一的特色農產杭菊，尤其銅鑼杭菊必須農藥零檢出，經過嚴格品質管制，落實為消費者的食安把關，地方同心協力把這些農特產品行銷到各地，人潮、錢潮湧入，活絡地方經濟。

苗栗縣獅潭鄉的仙草花節今天熱鬧登場，將在3個周休假期共6天推出活動和節目，今天開幕第一天就湧入大批人潮和親子，在溫暖的冬陽下歡樂賞花、打卡、逛市集。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題推出銅鑼杭菊生活節，今明兩天安排節目邀大家來賞迷人的花海。圖／苗栗縣政府提供
