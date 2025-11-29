快訊

全國城鄉局處長論壇 張善政：新興、老舊城區發展並重

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
全國縣市城鄉發展局處長論壇今天在桃園登場。圖／新聞處提供
桃園市長張善政今日上午前往桃園會展中心，出席全國城鄉局處長論壇，並表示，都市規畫不僅要帶動新興區域建設，也要振興老舊城區再生，確保城市整體均衡而穩健地發展。市府將持續推動重大建設與都市再生，加速帶動桃園城市發展再升級。

張善政會中分享三項桃園城市發展議題，指出在老舊城區再生方面，市府推動桃園與中壢火車站周邊老舊區域更新，改善市容重視生活機能。其次是桃園鐵路地下化後釋出的空間，將成為未來都市發展的關鍵綠色廊帶，市府正進行周延的都市計畫變更，為城市整體空間布局奠定重要基礎。

第三為桃園航空城開發案，也是全國規模最大的土地開發計畫，目前已邁入工程階段，拆遷安置住宅陸續交屋，市府將持續強化中央與地方的合作，攜手推動航空城開發與桃園產業發展。

內政部政務次長董建宏也參加論壇，他表示，回顧台灣自1970年代以來的發展歷程，過往以高產值掛帥，城市風貌工廠林立。如今極端氣候近年對台灣造成嚴峻衝擊，人定勝天的觀念隨之翻轉，經濟發展需更重視自然環境承載。因此，內政部推動分「國土計畫法」，期盼於健全架構下重新配置生活空間與有效利用資源。

此外，台灣也面臨高齡化與少子化問題，內政部推動「老宅延壽特別計畫」，同時推進「都市危險及老舊建築物加速重建條例」法制化，盼透過都更、危老及老宅延壽計畫改善建築空間與基地條件，以改善長輩居住品質、促使舊市區重新活化。

中華民國都市計劃學會理事長白仁德表示，在全球趨勢與國際思潮推動下，各地方政府所面臨的課題不盡相同，包括城市轉型以及新國土計畫課題等挑戰，今年論壇以「空間規劃的新思維」為主軸，提供中央與地方縣市局處首長交流的平台，期盼透過論壇的平台彼此支持、共享實務經驗，共同尋求解方。

都市發展局說明，在「六大區域產業與生活圈」政策啟動下，各縣市的空間結構與發展模式正面臨重要轉型。桃園近10年新增近25萬人口，城市快速成長，使公共設施服務系統的供給更加迫切，為回應市民需求，市府在推動桃園鐵路地下化與捷運建設的同時，將導入「TOD+」城市發展策略，結合15分鐘生活圈與整體住宅政策，打造更友善、更便利的生活環境。

內政部 國土計畫法 張善政

