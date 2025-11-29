竹市府明年增4名政務官 府內傳人事角力「一級主管要離職」

立法院修法後，縣市政府可新增1名副市長與1名副祕書長。新竹市府明年組織調整，將設立養護工程處與數位發展處，雖不增員額，卻讓首長多出4席政務官任命權，府內已傳角力爭取。外傳交通處長倪茂榮已啟動商調，最快明年1月離任，將轉任竹科管理局副局長，市府人事布局預料將再掀波動。

停職中的新竹市長高虹安，其高院二審案將於12月16日宣判，結果牽動她在市府組織修正後的人事布局。據悉，高虹安有意在明年新增1名副市長，無論二審結果為何，藉由增設副市長強化市政推動力。

隨著副市長、 副祕書長及新成立的養護工程處、數位發展處一級主管等職位釋出，市府組織調整後，將新增4席政務官任命權；加上目前新竹市府局處一級主管部分，教育處長由副處長張品珊代理中，外傳任職9年的交通處長倪茂榮將轉任竹科管理局副局長，市府團隊將大幅調整。

新竹市府一級主管等職位的人事布局預料將再掀波動。近期市府內部已出現多種人事傳聞，有人希望回到政務系統，有人積極爭取新職，也有人選擇急流勇退辦理退休。隨著組織重整啟動，人事角力已在市府內部掀起不小震盪。