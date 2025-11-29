快訊

一坪200萬「豪宅帶」蓋社宅引居民砲轟 北市：一定要推

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市府明年增4名政務官 府內傳人事角力「一級主管要離職」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市府明年組織調整，將設立養護工程處與數位發展處，雖不增員額，卻讓首長多出4席政務官任命權。聯合報系資料照
新竹市府明年組織調整，將設立養護工程處與數位發展處，雖不增員額，卻讓首長多出4席政務官任命權。聯合報系資料照

立法院修法後，縣市政府可新增1名副市長與1名副祕書長。新竹市府明年組織調整，將設立養護工程處與數位發展處，雖不增員額，卻讓首長多出4席政務官任命權，府內已傳角力爭取。外傳交通處長倪茂榮已啟動商調，最快明年1月離任，將轉任竹科管理局副局長，市府人事布局預料將再掀波動。

停職中的新竹市長高虹安，其高院二審案將於12月16日宣判，結果牽動她在市府組織修正後的人事布局。據悉，高虹安有意在明年新增1名副市長，無論二審結果為何，藉由增設副市長強化市政推動力。

隨著副市長、 副祕書長及新成立的養護工程處、數位發展處一級主管職位釋出，市府組織調整後，將新增4席政務官任命權；加上目前新竹市府局處一級主管部分，教育處長由副處長張品珊代理中，外傳任職9年的交通處長倪茂榮將轉任竹科管理局副局長，市府團隊將大幅調整。

新竹市府一級主管等職位的人事布局預料將再掀波動。近期市府內部已出現多種人事傳聞，有人希望回到政務系統，有人積極爭取新職，也有人選擇急流勇退辦理退休。隨著組織重整啟動，人事角力已在市府內部掀起不小震盪。

主管 職位

延伸閱讀

新竹FUN聖誕將登場！冬季最美序曲「逐夢之樹」光雕串聯舊城區

徐斯儉任國防部副部長 學者憂：派系妥協而非專業安排

實踐新竹好學理念 竹市府推動115學年幼教三大利多措施

2026大新竹跨年晚會 卡司曝光當天還有300秒煙火秀

相關新聞

竹市府明年增4名政務官 府內傳人事角力「一級主管要離職」

立法院修法後，縣市政府可新增1名副市長與1名副祕書長。新竹市府明年組織調整，將設立養護工程處與數位發展處，雖不增員額，卻...

「價值打不過價格」竹市歷史建物保存 文資與都更的拉鋸戰

新竹市許多具歷史價值的老屋，因產權複雜或缺乏政策誘因，選擇出售、開發。有竹市議員建議，中央與地方應同步檢討，打通價值轉換...

21人搶4席！新竹分署今天招募森林護管員 專業證照亮眼

林業及自然保育署新竹分署今辦理森林護管員甄試，為護林戰力招募新血。本次共有21人報名、預計錄取4人，術科測驗參加者從19...

新竹FUN聖誕將登場！冬季最美序曲「逐夢之樹」光雕串聯舊城區

新竹市年度冬季盛事「新竹FUN聖誕」將於12月6日正式啟動，為整座舊城區揭開溫暖又夢幻的序幕，今年以「光×科技×童話」為...

新竹市全新啟用智慧空品應變監測車 降低監測員健康風險

新竹市環境保護局今年打造「智慧空品應變監測車」，此車輛是專為臨時性空汙事件應變設計的移動式監測平台。車輛搭載空品微型感測...

防範高樓與都更火災 桃園市研擬強化機制

隨著都市高樓住宅比例逐年增加，火災發生之際，長者恐因行動遲緩、反應慢、視聽退化，成為最脆弱族群，桃園市消防局特別針對高樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。