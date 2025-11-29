聽新聞
「價值打不過價格」竹市歷史建物保存 文資與都更的拉鋸戰

中央社／ 新竹市29日電
新竹市擁有多處文資建築，當中不少屬於民間私人所有，其中由屋主主動申列古蹟的市定古蹟「周益記」（圖），就是私有產權保存文資的典型案例之一。中央社
新竹市擁有多處文資建築，當中不少屬於民間私人所有，其中由屋主主動申列古蹟的市定古蹟「周益記」（圖），就是私有產權保存文資的典型案例之一。中央社

新竹市許多具歷史價值的老屋，因產權複雜或缺乏政策誘因，選擇出售、開發。有竹市議員建議，中央與地方應同步檢討，打通價值轉換的通道，才能讓都更與文資保存並行。

文史工作者潘國正向中央社指出，文化資產保存長期面臨「價值打不過價格」挑戰，當土地與房屋被列為文化資產後，使用與處分將受限制，卻無法獲得符合市場行情的補償，這往往引發地主與屋主反彈，導致文化保存淪為政府或少數學者的單打獨鬥。

潘國正認為，相較於法國巴黎、西班牙巴塞隆納等國際城市，台灣在城市景觀管制與文化保存的推動上困難重重，關鍵不僅在於法制與權益，更深層的問題在於教育。

他直言，台灣的教育體系長期「教我們忘記故鄉」，忽視地方文獻與歷史現場，使下一代對文化資產既陌生又無感，如果缺乏基礎教育的養成與全民認同，文化保存將持續困於「理念先行、實務受阻」的矛盾中。

一名建設公司人員向中央社記者說，早期許多土地價值不高，地主常無償讓他人興建房屋並使用。隨時間推移，土地逐漸升值，地主想要賣地，地上權人為了保留「老屋」，便選擇提報文資保存，往往因此對簿公堂，這種矛盾在新竹屢見不鮮。

長期關注文資保存議題的時代力量新竹市議員直言，歷史建築保存與都市開發的拉鋸戰，不只是新竹市的難題，全台各地都在上演，「我們有成千上萬個理由拆掉老屋，卻常常缺少一個夠強的理由留下它們。」

廖子齊指出，許多私有歷史建物的屋主對「指定古蹟」聞之色變，原因就在於缺少經濟誘因，保存不能只停留在口號，若沒有永續的財務支撐，再美好的理想都難以落地。

目前「文化資產保存法」的容積移轉制度，廖子齊認為，雖然初衷良好，但流程繁瑣、成本高昂，讓許多人卻步，呼籲中央與地方政府同步檢討，讓都市更新和文化保存不再是對立選項，而是能並行，「唯有打通價值轉換的通道，老屋才能繼續呼吸，成為新竹未來的重要養分」。

