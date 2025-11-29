周益記新竹州圖保存完整 民間公私攜手護古蹟

新竹市多處文資建築中，不少屬民間私人所有。其中由屋主主動申請列古蹟的「周益記」，以及由公、私協力修復重啟的「新竹州圖書館」，都是私有產權保存文資的典型案例。

「周益記」位於新竹市舊城區，距新竹都城隍廟步行僅約5分鐘，是北門街上少數保存完整的歷史建築。

根據周益記官網，宅邸歷史可追溯至清道光年間（1820至1850年）。當時武功周家自泉州遷居新竹，並在城隍廟附近開設「茶泰號」商行。第三代周清泉之妻李氏桔，出身當時北門街舉足輕重的「李陵茂」家族，1923年自叔輩購得大厝，1926年與兒子周敏益正式入住，並請書法家李逸樵題寫門額「周益記」。

1928年，周敏益與大稻埕茶商陳天來之女陳寶釵成婚，而陳寶釵正是現任屋主周友達的祖母。隨著國民政府來台後推動土地改革，周家勢力逐漸衰退，1981年後舉家北遷，只在年節返鄉祭祖。

周友達雖在台北出生，但童年長期居住於周益記，對老宅有深厚情感。10多年前因國際金融風暴與土地價格飆升，北門街老屋陸續出售，周益記也成為仲介眼中標的。

周益記的產權原屬父親和4名叔叔共同持有，周友達回憶，2011年父、叔輩原本已談妥售屋價格，簽約前夕，他鼓起勇氣表達「我想把房子留下來」的想法，最終獲得家族同意，整合所有產權。

為避免後代再度轉售，周友達主動向新竹市政府申請為市定古蹟，2013年獲指定。2021年修復計畫通過後，隨即搭建鷹架與圍籬展開修復工程。

他帶著中央社記者走進施工現場，分享兒時在宅院生活的點滴，令人感覺正在穿越時空。

周友達坦言，修復過程困難重重，不僅工法「修舊如舊」，技師與材料也難以尋覓，希望2025年初能拆除圍籬，讓周益記重現風華，成為市民日常可親近的文化場域，甚至推廣為在地觀光新地標。

位於護城河畔的「新竹州圖書館」建於日治時期，為紀念裕仁皇太子1923年來台訪問而設，戰後持續作為公共圖書館使用，1984年由新光人壽標得，1998年指定為市定古蹟，但隨後封閉數十年。

為活化利用，時任新竹市長林智堅2015年拜會當時的新光人壽董事長吳東進，雙方達成共識後啟動修繕計畫，並獲文化部補助。歷經調研與修復工程，2020年竣工，重新開放，並委託知名咖啡廳業者進駐經營。

新光人壽不動產管理部人員受訪時表示，在市府牽線下，促成合作修繕，不僅保留建築歷史風貌，也讓百年建物成功轉型為市民共享的文化空間，成為護城河畔重要的人文地標。

新竹市文化局指出，「周益記」由屋主主動提報並自力修復，未動用公部門經費，展現對文化資產保存的熱忱，與一般民眾對「私產列古蹟」的疑慮形成鮮明對比，令人敬佩。

文化局補充，「新竹州圖書館」自2016年啟動規劃設計，2018年6月正式開工，2020年完工，2022年起由新光人壽與咖啡廳業者合作經營，並結合周邊東門城、護城河等，營造舊城區專屬的人文水岸風貌。