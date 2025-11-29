新竹市古蹟密度高 市府推修復活化再利用

新竹市舊城區是古蹟與歷史建築密度高的地區之一，文資保存成為地方重要課題，市府近年陸續完成多處公有歷史建物修復，透過委外促參經營，活化具人文氣息的公共文化場域。

根據新竹市文化局資料，新竹市面積104.1平方公里，境內共有5處國定古蹟、38處市定古蹟及31處歷史建築，平均約每1.4平方公里就有1處文資建築，密集度相當高。

新竹市文化局長王翔郁接受中央社記者訪問時表示，新竹市擁有豐富的近代建築群與日式宿舍群，這些歷史空間是承載城市記憶的重要載體。

王翔郁說，市府近年陸續完成南大路警察宿舍、新竹州警務部長官舍、辛志平校長故居、李克承博士故居及金城新村等公有建物修復，並委外經營，規劃展覽、教育推廣與文化活動，讓空間轉化為市民共享的文化場域。

他指出，李克承是新竹首位醫學博士，也是日治時期新竹醫界的重要代表人物；辛志平校長則曾被票選為「台灣400年最有影響力的50人之一」，對新竹教育界發展貢獻卓著。兩處故居皆列為市定古蹟，不僅承載醫療與教育發展記憶，也成為重要文化地標。

南大路警察宿舍於2016年登錄為歷史建築，包含兩幢日式建築，其中「下竹町」作為展覽館使用，每年舉辦多元藝文展覽。擁有百年歷史的新竹州警務部長高等官舍，則在2022年修復完成後，委外營運對外開放。

此外，市府也積極向中央爭取經費，推動新竹少年刑務所職務官舍群、大煙囪廠區等歷史建築修復再利用工程，期望將文化資產保存與城市發展結合，讓古蹟與歷史建築轉化為地方創生、藝文展演及教育推廣的重要基地。